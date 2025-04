Sojusz Państw Sahelu przeciw Algierii

Poważne napięcia narosły między sąsiadującymi państwami Afryki Północnej: Algierią i Mali. Solidarność z tym drugim zamanifestowali partnerzy z Sojuszu Państw Sahelu.

Relacje między Algierią i Mali są napięte od lat. Władze tego drugiego oskarżają Algier o wspierania tuereskich buntowników. W 2013 r. Tuaregowie wszczęli w Mali rebelię, która ostatecznie doprowadziła do zajęcia rolzegłej, północno-wschodniej cześci państwa przez dżihadystów. Do ich powstrzymania Malijczycy potrzebowali wsparcia francuskiego lotnictwa kontyngentu sił lądowych. Mali prowadzi obecnie na algierskim pograniczu operacje przeciwko Tuaregom i właśnie to stało się przyczynkiem konfliktu między Algierem a Bamako.

W nocy 1 kwietnia doszło do zestrzelenia malijskiego drona przez Algierczyków. Twierdzili oni, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną Algierii, co miało być kolejnym tego rodzaju incydentem. Malijczycy zaprzeczyli takiej wersji zbrojnego incydentu. Dowodzili, że wrak dronu został odnaleziono 9,5 kilometrów od granicy państwowej właśnie na terytorium Mali, jak stwierdził jego premier generał Abdoulaye Maiga. Oskarżył on Algierczyków o to, że „sponsorują międzynarodowy terroryzm”, jak zacytował TVN24.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mali wezwało „na dywanik” ambsadora Algierii. Następnie 6 kwietnia Mali odwołało swoje przedstawiciela dyplomatycznego w Algierze. W geście solidarności swoich ambasadorów odwołali z Algierii także partnerzy Mali z Sojuszu Państw Sahelu (AES) – Burkina Faso i Niger.

Trzy państwa, we wspólnym stanowisku, oskarżyły Algierię o to, że „uniemożliwiło neutralizację grupy terrorystycznej, która planowała akty terrorystyczne przeciwko AES”.

W swojej odpowiedzi w poniedziałek Algieria stwierdziła, że ​​przyjęła oświadczenia Mali i AES z „głębokim zaniepokojeniem”. Oskarżenia Mali opisała jako próbę odwrócenia uwagi od własnych niepowodzeń.

„Z powodu powtarzających się naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez Mali, rząd Algierii podjął decyzję o jej zamknięciu dla ruchu lotniczego z lub do Mali, ze skutkiem od dziś” – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Obrony Algierii. Bamako odpowiedziało symetrycznym zamknięciem przestrzeni powietrznej, zrelacjonowało BBC.

W lutym 2022 roku Francja ogłosiła, że ​​wycofa swoje wojska z Mali w związku z napięciami z rządzącą tym krajem juntą wojskową i decyzją zachodnioafrykańskiego kraju o zatrudnieniu rosyjskich najemników z Grupy Wagnera. Pod koniec 2023 r. umowy o współpracy wojskowej z Rosją zawarł Niger. Na początku bieżącego roku rosyjscy najemnicy Korpusu Afrykańskiej wylądowali w Burkina Faso.

