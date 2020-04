Agencja ONZ spodziewa się kryzysu głodowego z powodu pandemii koronawirusa

Światowy Program Żywnościowy (WFP) obawia się, że pandemia koronawirusa przyczyni się do zwiększenia zjawiska głodu na naszej planecie. Wymagania odnośnie kwarantanny oraz zamknięcie granic już utrudniają pracę tej agendzie ONZ powołanej do zwalczania głodu.

Rzeczniczka berlińskiego biura WFP Bettina Lüscher powiedziała w piątek w wywiadzie dla agencji epd, że Światowy Program Żywnościowy spodziewa się bardzo poważnego kryzysu głodowego związanego z pandemią koronawirusa. „Bijemy na alarm” – mówiła Lüscher.

Według niej WFP udziela pomocy żywnościowej 87 mln ludzi w ponad 80 krajach. Do zjawisk, które do tej pory utrudniały niesienie pomocy – wojen, zmian klimatu, susz i powodzi – doszła teraz pandemia koronawirusa. „Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, z którą my, jako największa organizacja pomocowa na świecie, nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia” – mówiła Lüscher. Koronawirus dotarł już do Afryki, gdzie w połączeniu ze słabą gospodarką i systemem opieki zdrowotnej tworzy „złą mieszankę”.

Z powodu zagrożenia koronawirusem WFP tak organizuje dystrybucję żywności, by uniknąć gromadzenia się tłumów ludzi. W Południowym Sudanie wydłużyło to rozdawanie żywności dwukrotnie. Teraz część indywidualnych odbiorców pomocy będzie informowana SMS-ami o tym, kiedy i gdzie może odebrać żywność.

Ze względu na wymogi kwarantanny i zamknięte granice WFP musiała negocjować z rządami, aby lekarze i pracownicy organizacji oraz pomoc humanitarna i materiały mogły dotrzeć do odpowiednich krajów i odległych obszarów. „Transport musi działać, łańcuchy dostaw nie mogą się zerwać, a my musimy dostosować programy” – mówiła Lüscher.

W związku z pandemią WFP zamierza stworzyć 3-miesięczne zapasy żywności ulokowane w strategicznych miejscach na świecie. Potrzeba na to 1,8 mld euro ze środków obiecanych na ten rok, o które organizacja poprosiła kraje-darczyńców.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Minister rolnictwa: Kryzys jest nieunikniony

Kresy.pl / rp-onlide.de