Rada Północnoatlantycka: Działania białoruskich władz zagroziły życiu pasażerów oraz załogi lotu Ryanair

W środę Rada Północnoatlantycka (NAC) potępiła zmuszenie do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku. „Ten niedopuszczalny czyn poważnie naruszył normy, które obowiązują w lotnictwie cywilnym, zagroził też życiu pasażerów i załogi” – napisano.

Rada Północnoatlantycka stanowczo potępia przymusową zmianę kierunku lotu samolotu Ryanair między Atenami a Wilnem w dniu 23 maja do Mińska na Białorusi, a także aresztowanie Ramana Pratasiewicza oraz Sofiji Sapiegi. Ten niedopuszczalny czyn poważnie naruszył normy, które obowiązują w lotnictwie cywilnym, zagroził także życiu pasażerów i załogi. Wyrażamy poparcie dla apeli o pilne niezależne dochodzenie, w tym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Popieramy środki podjęte przez sojuszników indywidualnie i zbiorowo w odpowiedzi na to zdarzenie – napisano w oświadczeniu, które zostało opublikowane na Twitterze przez rzeczniczkę NATO, Oanę Lungescu.

The North Atlantic Council strongly condemns the forced diversion to Minsk, #Belarus of a Ryanair flight between Athens & Vilnius, as well as the removal from the aircraft & arrest of #RamanPratasevich, a prominent 🇧🇾 journalist & Sofia Sapega.

