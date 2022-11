Protesty w Brazylii po klęsce wyborczej Bolsonaro [+VIDEO]

Ogromne protesty powyborcze trwają w Brazylii, zwolennicy Jaira Bolsonaro odmawiają pogodzenia się z porażką wyborczą, a nawet wzywają wojsko do wkroczenia – poinformował w czwartek Daily Telegraph.

Ustępujący prezydent Brazylii Jair Bolsonaro poprosił uczestników „uzasadnionych” protestów o „odblokowanie dróg” i zademonstrowanie gdzie indziej. Zwolennicy Bolsonaro zbierają się przed instytucjami wojskowymi w największych miastach Brazylii i zablokowali autostrady w ponad połowie stanów.

Demonstranci, nie chcąc zaakceptować wyników niedzielnej porażki Bolsonaro w wyborach z lewicowym byłym prezydentem Luizem Inacio Lulą da Silvą, przez trzy dni z rzędu blokowali autostrady i powodowali zakłócenia w całym kraju.

„Chcemy interwencji federalnej, ponieważ domagamy się naszej wolności. Nie pozwolimy, aby rządził nami złodziej” – powiedziała AFP 70-letnia Angela Cosac, nawiązując do faktu, że Lula odbywała karę więzienia za korupcję.

„Chcę się do nich zwrócić – odblokujcie drogi” – powiedział Bolsonaro. „Blokady nie wydają mi się częścią legalnych demonstracji”

„Inne demonstracje, które odbywają się w całej Brazylii na placach… są częścią demokratycznej gry. Są mile widziane” – dodał.

Po dniach milczenia Bolsonaro wygłosił we wtorek krótkie przemówienie, w którym ani nie zaakceptował porażki, ani nie pogratulował Luli wygranej w weekend, chociaż jego szef sztabu stanął później na podium, aby powiedzieć, że prezydent zezwolił na zmianę władzy.

Millions of patriots in every street of Brazil are asking the military leaders to arrest Lula: „We will not allow a corrupt criminal to rule us!” In the video 250,000 patriots in Rio de Janeiro near the military command. Impressive. pic.twitter.com/oopbN6TJeh

— RadioGenova (@RadioGenova) November 3, 2022