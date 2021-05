Premier Morawiecki: Decyzja TSUE jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE

Według premiera Mateusza Morawieckiego, decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich – poinformowało biuro premiera w piątek.

Jak poinformowało w piątek biuro premiera Mateusza Morawieckiego, decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. „Bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru” – czytamy.

„Z kopalnią Turów jest powiązane nawet 4-7% produkcji energii elektrycznej Polski. Od jej stabilnego działania zależy możliwość funkcjonowania polskich domów, szkół, szpitali i przedsiębiorstw. Jej stabilne działanie ma wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie milionów obywateli Polski. Zależy od niej normalne życie obywateli naszego kraju” – oświadczył premier.

Zdaniem prezesa rady ministrów decyzja TSUE jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE, a podjęte działania są nieproporcjonalne.

„Decydowanie w ramach tzw. środków tymczasowych o natychmiastowym zamknięciu niezwykle skomplikowanego mechanizmu energetycznego jest w istocie próbą rozstrzygnięcia sporu. Trzeba wyraźnie podkreślić, że na ten moment TSUE nie rozstrzygnęło zasadniczego sporu. Dzisiejsza decyzja ingeruje jednak w sposób nieodwracalny w jego istotę” – czytamy.

Polski rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Komisja Europejska twierdzi, że polskie władze muszą zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Jak informowaliśmy, w piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Przychylił się tym samym do stanowiska Czech, które złożyły do TSUE pozew przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni, twierdząc, że bardzo szkodzi ona środowisku i negatywnie wpływa na życie ludzi mieszkających w rejonie przygranicznym. Dotyczyło to głównie zaopatrzenia w wodę. Postanowienie ma charakter ostateczny i Polska nie może się od niego odwołać.

Tego samego dnia rzeczniczka Komisji Europejskiej, Viviane Loonela, przekazała RMF FM, że „polskie władze muszą zastosować się do środka tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE nakazującego Polsce natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu wydania prawomocnego wyroku”. Zaznaczono też, że KE będzie monitorować wykonanie wydanego nakazu. Nie wiadomo, jak Komisja rozumie „natychmiastowe” wykonanie nakazu Trybunału.

Komisja Europejska monitoruje wykonywanie wyroków TSUE na podstawie zobowiązań traktatowych i w razie, gdy jakiś kraj się z tego nie wywiązuje, ma prawo wnioskować o nałożenie dziennych kar finansowych.

Kresy.pl/Gov.pl