Pożar w podmoskiewskim biurowcu [+FOTO/VIDEO]

Co najmniej osiem osób zginęło w pożarze dużego biurowca pod Moskwą – podała w poniedziałek stacja BBC.

Służby ratunkowe przekazały rosyjskiej, państwowej agencji prasowej Tass, na którą powołuje się BBC, że tylko jedna osoba została uratowana z pożaru płonącego budynku we Friazino, około 25 kilometrów na północny wschód od stolicy.

Dwie osoby zginęły po tym, jak wyskoczyły z okna, a sześć zginęło, gdy wnętrze biura zawaliło się w płomieniach – powiedział Tass lokalny funkcjonariusz służb ratowniczych.

Na nagraniu online widać gęsty dym unoszący się z górnych pięter ośmiopiętrowego kompleksu.

Gubernator regionu Andriej Worobiow powiedział, że 34-letni mężczyzna w ciężkim stanie został zabrany do szpitala, a dwóch strażaków jest leczonych z powodu obrażeń odniesionych w pożarze. Lokalne służby ratunkowe poinformowały, że z płomieni udało się uratować mężczyznę.

Urzędnicy ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych powiedzieli, że w walce z ogniem pracuje ponad 100 specjalistów i dwa helikoptery. Nie było od razu jasne, co jesy przyczyną pożaru, ale jeden ze świadków powiedział Tass, że pożar wybuchł na szóstym piętrze, zanim się rozprzestrzenił.

