Poszukiwany listem gończym Gruzin zatrzymany przez lubelskich “łowców głów”

Lubelscy “łowcy głów” i poszukiwacze zatrzymali 55-letniego obywatela Gruzji, który był poszukiwany listem gończym. Cudzoziemiec trafił już do zakładu karnego.

Lubelska policja poinformowała w niedzielę o zatrzymaniu 55-letniego obywatela Gruzji. Cudzoziemiec był poszukiwany za jazdę w stanie nietrzeźwości i przywłaszczenie samochodu.

“Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z poszukiwaczami z IV komisariatu w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym i zarządzeniem 55-letniego obywatela Gruzji. Na początku minionego tygodnia zatrzymali go na terenie Zakopanego” – czytamy.

Mężczyzna był poszukiwany przez IV Komisariat Policji w Lublinie listem gończym za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sąd Rejonowy Lublin – Północ skazał go na karę prawie roku pozbawienia wolności.

Okazuje się, że 55-latek był poszukiwany dodatkowo na podstawie zarządzenia prokuratury do ustalenia miejsca pobytu do sprawy przywłaszczenia samochodu marki Volkswagen Transporter. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

55-letni cudzoziemiec trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary prawie roku pozbawienia wolności.

lubelska.policja.gov.pl / Kresy.pl