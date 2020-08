Postępuje sekularyzacja społeczeństwa Iranu. Jedynie 32 proc. populacji identyfikuje się wprost z Szyizmem [SONDAŻ]

Według nowego sondażu, jedynie 32 proc. populacji Iranu identyfikuje się stricte z Szyizmem – podaje portal „Iran International”, powołując się na wyniki badania przeprowadzonego przez „Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran”.

Z badania wynika, że 78 proc. Irańczyków deklaruje wiarę w Boga. Jednak, jedynie 32 proc. populacji identyfikuje się wprost jako Szyici. Za ateistów uznaje się 9 proc. populacji. 22 proc. ankietowanych podkreśla, że nie identyfikuje się wprost z żadną religią – napisał 25 sierpnia portal „Iran International”. Medium powołuje się na badanie przeprowadzone przez ośrodek badawczy „Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran”.

Czytamy, że Szyizm deklaruje jedynie 32 proc. badanych. Jeszcze mniej – 28 proc. – wierzy w powtórne przyjście Mesjasza (Imama Mahdiego), co jest jednym z fundamentów Szyizmu.

6 proc. badanych zadeklarowało przejście na wiarę inną niż Islam.

Zdaniem 68 proc. ankietowanych, religia nie powinna być podstawą ustawodawstwa. Zdaniem 71 proc. populacji, instytucje religijne powinny finansować się same. Zdaniem 42 proc. w przestrzeni publicznej nie powinna być promowana żadna religia.

Wyniki badania pokazują także, że 73 proc. populacji nie zgadza się z obowiązkiem zasłaniana twarzy przez kobiety.

37 proc. Irańczyków pije alkohol – regularnie lub okazjonalnie – pomimo prawnego zakazu. Zakaz spożywania napojów alkoholowych zniechęcił jedynie 8 proc. populacji.

Czytamy, że badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 50 000 osób. Możliwość błędu wynosi w przypadku opisywanego sondażu 5 procent.

iranintl.com / Kresy.pl