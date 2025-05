Poseł Mulawa (Konfederacja): panie ministrze, kiedy blackout nad Wisłą? [+VIDEO]

Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa ostro skrytykował w Sejmie politykę energetyczną rządu, ostrzegając przed potencjalnym blackoutem w Polsce, odnosząc się do niedawnej awarii na Półwyspie Iberyjskim. Przestrzegł przed nadmiernym uzależnianiem krajowego systemu energetycznego od niestabilnych OZE.

W czwartek podczas debaty w Sejmie poseł Konfederacji (Ruchu Narodowego) Krzysztof Mulawa przypomniał, że 28 kwietnia 2025 roku Hiszpania i Portugalia doświadczyły ogromnego blackoutu.

„Przez kilkanaście godzin miliony osób były pozbawione dostępu do prądu. Transport publiczny i usługi telekomunikacyjne nie działały. Ludzie wpadli w panikę” – mówił poseł.

„Jak wskazuje przytłaczająca liczba specjalistów branżowych, winą za blackout należy w pełni obciążyć przesycenie systemu elektroenergetycznego niestabilnymi źródłami OZE oraz zupełnie nieracjonalne zduszenie generacji ze stabilnych źródeł energii” – kontynuował.

Zaznaczył, że łączna roczna produkcja energii z „niestabilnych, pogodo-zależnych OZE” w Hiszpanii stanowi 60 proc., czyli znacznie więcej, niż okresowo potrzeba w systemie. W pewnych sytuacjach miałoby wręcz prowadzić do chwilowego przekraczania granic bezpieczeństwa, wywołując blackouty czy spore koszty ekonomiczne, rzędu 4-18 mld złotych.

„Panie ministrze – kiedy blackout nad Wisłą?” – pytał Mulawa. Zaznaczył przy tym, że już teraz ilość instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych „osiągnęła krytyczny, destabilizujący poziom”.

Poseł Konfederacji zwrócił też uwagę na trzy, wzbudzające obawy kwestie. Po pierwsze, że do 2030 r. ma powstać 16 gigawatów w morskiej energetyce wiatrowej. Po drugie, moce w takiej energetyce na lądzie mają wzrosnąć do 16 gigawatów. Z kolei w przypadku fotowoltaiki ma to być aż 30 gigawatów. Dodał, że nie jest to kompatybilne z pozyskiwaniem energii ze stabilnego źródła, tj. energetyki węglowej.

„Panie ministrze, kiedy skończycie z ideologiczną jazdą bez trzymanki i dawać się mamić szkodliwą religia klimatyzmu? Jak chcecie osiągną – to jest najważniejsze pytanie – inercję w 2030 roku, kierując się polityką opartą na słońcu i OZE?” – pytał Krzysztof Mulawa.

Poseł @krzysztofmulawa: 28 kwietnia 2025 roku Hiszpania i Portugalia doświadczyły ogromnego blackoutu. Przez kilkanaście godzin miliony osób były pozbawione dostępu do prądu. Transport publiczny i usługi telekomunikacyjne nie działały. Ludzie wpadli w panikę. Jak wskazuje… pic.twitter.com/9NDsclHPrb — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) May 8, 2025

W swoim wpisie na X parlamentarzysta zwrócił też uwagę, że rząd centrolewicy przeznacza „9 miliardów złotych na likwidację kopalń”, przez co 50 tysięcy miejsc pracy jest zagrożonych.

„Węgiel daje Polsce bezpieczeństwo. Fotowoltaika go nie zastąpi!” – uważa Mulawa.

Jak pisaliśmy, pod koniec kwietnia br. doszło do ogólnokrajowej przerwy w dostawie prądu w Hiszpanii i Portugalii, pozostawiając miliony ludzi bez energii elektrycznej. Problemy miały pojawić się także we Francji. Hiszpańska sieć energetyczna straciła w ciągu pięciu sekund 15 gigawatów mocy, co odpowiada 60 proc. krajowego zapotrzebowania Hiszpanii.

