Zarażony koronawirusem uczestnik marszu za aborcją, który pobił księdza, nie trafi do aresztu

Wielokrotnie karany przestępca, który uczestnicząc w marszu aborcjonistów w Myśliborzu pobił księdza, nie trafi do aresztu. Zdecydowała o tym sędzia należąca do stowarzyszenia „Iustitia”.

Jak podawaliśmy, podczas sobotniego marszu przeciwników wyroku TK delegalizującego aborcję eugeniczną doszło do pobicia księdza w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. Do pobicia doszło na stacji paliw, przez teren której przechodzili protestujący. Gdy napastnik dowiedział się, że jego ofiarą jest ksiądz, stał się jeszcze bardziej agresywny. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonego, znieważenia go, zmuszenia do określonego zachowania oraz w kierunku stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej.

Jak podaje portal wPolityce.pl, podejrzanym o pobicie okazał się miejscowy kryminalista Robert B. Co więcej, człowiek ten był zarażony koronawirusem i w sobotę miał tego pełną świadomość, a mimo to wziął udział w marszu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała w piątek, że został on zatrzymany i usłyszał zarzuty stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej, spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonego, znieważenia pokrzywdzonego, zmuszania przemocą do określonego zachowania oraz naruszenia miru domowego (tj. miru stacji paliw). Ponadto słyszał on zarzut bezpośredniego narażenia na zarażenie wielu osób. Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu, która zajmuje się tą sprawą, wnioskowała o 3-miesięczny areszt tymczasowy dla Roberta B.

Mimo tych okoliczności podejrzany nie trafi do aresztu. Według wPolityce.pl zdecydowała o tym sędzia Alicja Karpus – Rutkowska należąca do stowarzyszenia „Iustitia”. Wobec Roberta B. zastosowano dozór policyjny. Nie są znane powody takiej decyzji – uzasadnienie decyzji sądu będzie znane dopiero w poniedziałek.

Orzeczenie sądu skomentował Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Iuris. „Pani Karolina, będąc zakażona COVID-19, zrobiła zakupy dla niepełnosprawnego męża. Spędziła 5 miesięcy w areszcie. Wielokrotny przestępca w trakcie antyrządowych protestów pobił księdza i narażał innych, będąc zakażonym koronawirusem. Sąd puszcza go wolno. Trudne do zrozumienia” – napisał Lewandowski na Twitterze.

Pani Karolina, będąc zakażona COVID-19, zrobiła zakupy dla niepełnosprawnego męża. Spędziła 5 miesięcy w areszcie. Wielokrotny przestępca w trakcie antyrządowych protestów pobił księdza i narażał innych, będąc zakażonym koronawirusem. Sąd puszcza go wolno. Trudne do zrozumienia. pic.twitter.com/oT4clYGfgj — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) October 30, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl / wpolityce.pl / szczecin.po.gov.pl