Sejm chce zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2

Sejm RP przyjął w czwartek uchwałę wzywającą do zawieszenia funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, za przyjęciem uchwały zagłosowało 232 posłów z klubu PiS, Konfederacji, Kukiz’15 oraz dwóch posłów niezrzeszonych. Przeciw było 198 posłów, głównie z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050. Wstrzymało się 8 posłów – z Porozumienia, Polskich Spraw oraz Ryszard Galla z mniejszości niemieckiej.

Uchwała ma na celu wsparcie rządu, który na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej zamierza postawić wniosek o natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) lub wyłączenie Polski z tego systemu do czasu jego reformy.

Zdaniem sejmowej większości system, którego celem było doprowadzenie do racjonalnego ekonomicznie i społecznie akceptowalnego tempa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, obecnie nie spełnia tego zadania. „Spekulacyjna konstrukcja EU ETS prowadzi do bezprecedensowych wzrostów cen energii, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej” – napisano w przyjętej uchwale.

Posłowie wskazali, że od 2014 roku cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła z 6 do 85 euro, co w przyszłym roku ma przełożyć się na „drastyczne” podwyżki cen prądu i ogrzewania. „Jest to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo ekonomiczne milionów polskich rodzin i polskich przedsiębiorstw, którym zagraża ubóstwo i upadłość” – uważa Sejm.

W uchwale zauważono także, że system EU ETS zamiast wspomagać transformację energetyczną, blokuje ją, ponieważ „polskie firmy zamiast inwestować w nowoczesne źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, muszą (…) finansować zakup coraz droższych – w efekcie spekulacji – uprawnień do emisji CO2”.

Sprawozdawca projektu, poseł PiS Jan Warzecha, powiedział podczas debaty, że tylko w tym roku wycieknie z Polski za granicę 18 mld złotych przeznaczonych na zakup uprawnień do emisji CO2.

CZYTAJ TAKŻE: Biskupiec: Podwyżki cen ogrzewania o 269,5 proc. „Żeby oszczędzić, zakręcę kaloryfery”

Kresy.pl / sejm.gov.pl / rmf24.pl