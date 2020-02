Sasin zapowiedział, że państwowe spółki nie będą kupować węgla z zagranicy

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział w radiu RMF FM, że spółki Skarbu Państwa nie będą kupowały zagranicznego węgla.

Sasin był we wtorek gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Redaktor Robert Mazurek spytał go m.in. o sprowadzanie do Polski zagranicznego węgla, podczas gdy polski węgiel zalega na hałdach. Prowadzący rozmowę przypomniał Sasinowi, że w 2014 roku Mariusz Błaszczak (obecny minister obrony) obiecywał, że jeśli PiS dojdzie do władzy, wprowadzi embargo na węgiel z Rosji, tymczasem import węgla z tego kraju zwiększył się dwukrotnie.

Minister aktywów państwowych odparł, że wprowadzenie embarga przez Polskę nie jest możliwe, ponieważ wymagałoby to decyzji całej Unii Europejskiej, na co nie ma zgody. Taka odpowiedź Jacka Sasina spowodowała, że przez znaczną część rozmowy o węglu redaktor Mazurek próbował uzyskać od swojego gościa wyjaśnienie, dlaczego Mariusz Błaszczak zapowiadał działania, których nie można było przeprowadzić.

Według Sasina po objęciu rządów przez PiS polskie górnictwo było w tak złym stanie, że nie mogło zapewnić wystarczającej ilości węgla sektorowi energetycznemu, w związku z tym import węgla miał swoje uzasadnienie. „W tej chwili mamy sytuację inną i mogę zadeklarować, bo jestem po rozmowach z prezesami spółek skarbu państwa, że nie będą więcej sprowadzały tego węgla z zagranicy”. – mówił minister aktywów państwowych. Zaznaczył, że nie dotyczy to tylko węgla z Rosji ale także z innych krajów – m.in. z Kolumbii, Mozambiku czy USA.

Sasin dodał, że z powodu zawartych umów Polska Grupa Energetyczna jeszcze będzie zmuszona do przyjęcia „pewnej ilości” węgla z zagranicy. Minister przypominał, że rząd nie ma możliwości zablokowania importu węgla przez firmy prywatne.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia br. górnicy z „Sierpnia 80” zablokowali tory kolejowe prowadzące do Elektrowni Łaziska. Związkowcy protestowali w ten sposób przeciwko importowi węgla do Polski.

Kresy.pl / rmf24.pl