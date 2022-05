Pracownicy lubelskiej firmy bez pensji z powodu sankcji MSWiA

Pracownicy firmy Sulzer Turbo Service Poland z Lublina napisali list do wojewody lubelskiego skarżąc się na brak wypłat wynagrodzeń za kwiecień br. Powodem wstrzymania wypłat są sankcje MSWiA nałożone na szwajcarską grupę Sulzer, której głównym udziałowcem jest powiązany z Kremlem oligarcha.

157 pracowników Sulzer Turbo Service Poland powinno było otrzymać wynagrodzenia za kwiecień do 10 maja, jednak do tej pory ich nie otrzymało. Wraz z nałożeniem sankcji przez resort ministra Kamińskiego firmie zamrożono konta bankowe i znajdujące się na nich środki – informuje Dziennik Wschodni.

„Pracownicy zostali z dnia na dzień pozostawieni bez środków do życia, co stanowi naruszenie podstawowych praw obywatelskich” – napisało do wojewody lubelskiego Lecha Sprawki 102 pracowników lubelskiego Sulzera w liście datowanym na 24 maja. „W wielu przypadkach są to jedyni żywiciele rodziny. Wśród załogi mamy wiele rodzin wielodzietnych. Zostały zablokowane wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz alimentacyjnych. Większość pracowników ma zaciągnięte kredyty hipoteczne, których nie mogą spłacić na czas” – skarżą się pracownicy.

Kierownictwo lubelskiego Sulzera otrzymało telefoniczną informację z Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie o uwolnieniu pieniędzy na wypłaty za kwiecień, jednak decyzja o tym została wysłana listownie i trzeba czekać, aż zacznie obowiązywać. Nie wiadomo wciąż, co z wypłatami za maj (pracownicy zostali wysłani na postojowe).

Paweł Król, prokurent w lubelskim Sulzerze, nie ma wątpliwości, że sankcje MSWiA w przypadku jego firmy są „przeciwskuteczne”, ponieważ uderzają głównie w osoby i podmioty z Polski. Według niego około 85% z kilkudziesięciu milionów złotych przychodów spółki zostawało w Polsce – w rękach pracowników oraz kontrahentów. Jego zdaniem firmę czeka likwidacja. „Tą decyzją rząd strzelił nam wszystkim w stopę” – powiedział Król Dziennikowi Wschodniemu.

Podobnego zdania się pracownicy, którzy napisali list do wojewody. Decyzja o sankcjach „oznacza dla spółki tylko jedno: firma dająca zatrudnienie od 20 lat obywatelom Lublina i okolic oraz płacąca podatki do lokalnych urzędów, zostanie wkrótce zlikwidowana. Likwidacja będzie miała dalsze konsekwencje w postaci problemów z funkcjonowaniem jej lokalnych dostawców, a nawet koniecznością likwidacji firm, gdyż dla wielu Sulzer Turbo Service Poland był jedynym odbiorcą usług” – czytamy w liście.

W podobnej sytuacji jest druga firma z grupy Sulzer, czyli Sulzer Pumps Wastewater Poland. Obie spółki w środę zaskarżyły w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie decyzję MSWiA o nałożeniu sankcji.

Kresy.pl / dziennikwschodni.pl