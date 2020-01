Polacy nie chcą upolityczniania rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz [SONDAŻ]

W związku z przypadającą dzisiaj 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS sprawdził, jakie jest zdanie Polaków na temat przesłania, które powinna nieść ta rocznica. W opinii większości obchody nie powinny być upolityczniane – pisze portal gazety Rzeczpospolita.

Trzy czwarte ankietowanych (74,7 proc.) uznało, że rocznica powinna wiązać się przede wszystkim z upamiętnieniem wszystkich ofiar machiny zagłady III Rzeszy „niezależnie od narodowości i wyznania”. Wśród osób, które prezentowały taki pogląd dominowali mieszkańcy dużych i średnich miast o wykształceniu co najmniej średnim, czerpiący wiedzę z internetu oraz przeważnie z „Faktów” TVN i TVN24, a także z codziennej prasy. Grupę tę charakteryzowały przeważnie poglądy lewicowe (w tym socjalliberalne) i deklaracja głosowania w wyborach na PSL-Kukiz’15, Lewicę bądź Koalicję Obywatelską. Osoby te przeważnie zamierzają głosować w wyborach prezydenckich na Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Bosaka lub Roberta Biedronia.

16,7 proc. ankietowanych wolałoby, by rocznica wyzwolenia Auschwitz była przede wszystkim „miejscem i momentem podjęcia trudnych rozliczeń z historią okupacji niemieckiej i postaw części Polaków”. Opinia ta dominuje wśród ludzi młodych, mieszkańców wsi, osób o wykształceniu do gimnazjalnego. Osoby te oglądają głównie TVP i TVP Info i słabo interesują się polityką. To wyborcy nie wiedzący, na kogo głosować, ewentualnie zapowiadający głosowanie w wyborach prezydenckich na Małgorzatę Kidawę-Błońską lub Szymona Hołownię. Co ciekawe, jednocześnie oprócz osób niezdecydowanych dominują wśród nich wyborcy PiS bądź Konfederacji, osoby określające się jako konserwatywni liberałowie.

Zaledwie 5,4 proc. uczestników sondażu chce, by uroczystości w Oświęcimiu były przede wszystkim „mocnym polskim przekazem historycznym w kontrze do narracji rosyjskiej”. W tej grupie dominują wyborcy PiS oraz Andrzeja Dudy, odbiorcy „Wiadomości” TVP i TVP Info i osoby deklarujące zdecydowanie prawicowe poglądy.

Jedynie 3,2 proc. ankietowanych nie wiedziało, którą odpowiedź wybrać w sondażu IBRiS.

