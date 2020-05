Podstawy dla polskiej Chmury Krajowej danych stworzą Amerykanie

Głównym inwestorem, który ma stworzyć techniczne podstawy dla tak tak zwanej Chmury Krajowej ma zostać amerykański Microsoft. Spółka zainwestuje w Polsce miliardy złotych.

Jak podał we wtorek portal Business Insider to Microsoft będzie partnerem dla Polskiego Funduszu Rozwoju oraz państwowego banku PKO BP przy tworzeniu tak zwanej Chmury Krajowej. W ramach tego projektu amerykański koncern ma zainwestować w Polsce łącznie równowartość około 4 mld złotych. Zgodnie z umową Microsoft nie otrzyma żadnych dotacji ani zwolnień podatkowych.

Microsoft ma być głównym partnerem przy budowie a potem administrowaniu centrum danych. Dyrektor generalny Microsoft Polska Mark Loughran stwierdził nawet, że jego firma doprowadzi do tego, iż Polska stanie się „technologicznym sercem Europy”. Centrum takie ma powstać w Warszawie lub w jej okolicach. Co ciekawe Paweł Jakubik, dyrektor Microsoft Polska ds. transformacji cyfrowej w chmurze stwierdził, że prace koncepcyjne w sprawie organizacji tego centrum prowadzono już wcześniej.

Jednak amerykański koncern zajmie się nie tylko budową infrastruktury dla zarządzania danymi Polaków i softawem ale też szkoleniami informatyków z polskiej branży IT, by byli gotowi do korzystania z rozwiązań stworzonych przez Microsoft. Mają one objąć 150 tys. pracowników i studentów w całej Polsce.

„Głęboko wierzę, że inwestycja Microsoft w Polsce będzie ważna dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i systemu edukacji oraz umożliwi im cyfrową transformację i wdrożenie nowych standardów pracy. Naszym nadrzędnym celem jest przyspieszenie transformacji Polski w technologiczny hub dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej” – skomentował decyzję o amerykańskiej inwestycji premier Mateusz Morawiecki, którego zacytował portal koncernu.

„Dziś świętujemy podpisanie strategicznego partnerstwa Chmury Krajowej z firmą Microsoft, wielkim globalnym graczem. Jednym z największych. To kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Krok szczególne istotny w obliczu nieodwracalnych zmian, jakie na naszych oczach zachodzą w ekosystemie społeczno-gospodarczym. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, by szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj” – powiedział z kolei Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Usługa tak zwanej chmury obliczeniowej to umożliwianie magazynowania danych i ich przetwarzania przy pomocy różnego rodzaju programów z wykorzystaniem sieci, bez konieczności zakupu software i budowy infrastruktury hardware. Polska Chmura Krajowa ma stworzyć takie możliwości miedzy innymi dla polskich instytucji publicznych.

