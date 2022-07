Pociąg medyczny przywiózł do Polski 32 rannych ukraińskich żołnierzy [+FOTO]

W poniedziałek dotarł do Polski pociąg medyczny, który przywiózł do naszego kraju 32 rannych ukraińskich żołnierzy. Trafili oni do 11 polskich szpitali.

O przybyciu pociągu medycznego z rannymi ukraińskimi żołnierzami poinformowali we wtorek urzędnicy rządu Mateusza Morawieckiego.

„Wczoraj w nocy pociąg medyczny przywiózł do Polski 32 ciężko i nieco lżej rannych żołnierzy armii ukraińskiej. Zostali oni bezpiecznie przewiezieni do polskich szpitali” – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży w programie „Graffiti” w Polsat News. Według niego żołnierze odnieśli rany typowe dla konfliktu zbrojnego i zostali przewiezieni do kilkunastu szpitali w Polsce, głównie w pobliżu wschodniej granicy, ale także w Warszawie.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podał na Twitterze, że żołnierze trafili do 11 polskich szpitali. „Ich transport i rozmieszczenie w 11. polskich szpitalach był pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej” – napisał Dworczyk.

Wczoraj do Polski dotarła grupa 32 rannych żołnierzy z 🇺🇦. Ich transport i rozmieszczenie w 11. polskich szpitalach był pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej. Pamietajmy że ci młodzi żołnierze broniąc 🇺🇦 bronią również bezpieczeństwa 🇵🇱 pic.twitter.com/eaS6Qi7LDX — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) July 19, 2022

Wiceminister Poboży przekazał, że ustanowiony jeszcze w lutym pociąg medyczny, którym przybyli żołnierze, był dotąd wykorzystywany m.in. do transportu dzieci chorych onkologicznie oraz uchodźców.

Radio Lublin podało, że czterech rannych ukraińskich żołnierzy trafiło do dwóch szpitali w Lublinie. Odnieśli oni m.in. poważne obrażenia kończyn, które wymagają wysokospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

Polska nie od dziś leczy rannych ukraińskich żołnierzy. Informował o tym jeszcze w kwietniu br. premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu deklarował w kwietniu we Lwowie, że Polska, w razie konieczności, jest gotowa do przyjęcia w szpitalach „co najmniej 10 tysięcy żołnierzy” z Ukrainy.

Kresy.pl / polsatnews.pl / radio.lublin.pl