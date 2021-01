Nielegalne wywiezienie zabytków z warszawskiego getta do Izraela: sprawą zajmie się policja

Konserwator zabytków zawiadomi policję o możliwości popełnienia przestępstwa nielegalnego wywiezienia do Izraela zabytków znalezionych podczas prac budowlanych na terenie dawnego getta w Warszawie.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek największa izraelska gazeta Israel Hayom podała, że podczas rozbiórki budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie dawnego warszawskiego getta robotnicy odkryli wejście do bunkra wykopanego w ramach przygotowań do powstania w getcie w 1943 roku. W bunkrze rzekomo znaleziono 10 stuletnich filakterii – pudełek zawierających cztery ustępy Tory – które miały potem zostać w tajemnicy przed polskimi władzami wywiezione do Izraela przez organizację Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education Documentation and Research.

Jak podaje TVN Warszawa, sprawą zainteresowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Generalny Konserwator Zabytków, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin zwróciła się już do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ustalenie dokładnego miejsca i okoliczności odnalezienia bunkra i filakteri” – poinformowała rzeczniczka resortu Anna Bocian.

Pełniący funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. Jakub Lewicki zapowiedział w rozmowie z TVN Warszawa zgłoszenie sprawy na policję. Według niego zachodzi tu podejrzenie popełnienia przestępstwa niezgłoszenia poszukiwań archeologicznych i wywiezienia zabytków. Prof. Lewicki zapewnił, że MWKZ zbada tę sprawę i ustali jej okoliczności. Według TVN doniesień Israel Hayom jak dotąd nie potwierdzono.

We wtorek oburzenie z powodu domniemanego wywiezienia filakterii wspólnie wyraziły Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Getta Warszawskiego. Instytucje te zaapelowały o zgłaszanie takich znalezisk konserwatorom zabytków, starostom bądź policji.

Kresy.pl / tvn24.pl / rmf24.pl