Katowicki sąd wypuścił z aresztu dzihadystę. W tle koronawirus

Skazany w ubiegłym roku przez katowicki sąd na prawie 4 lata więzienia członek ISIS Mourad T. wyszedł w ubiegłym tygodniu zza krat. Wszystko odbyło się w świetle prawa a do uwolnienia dżihadysty przyczynił się… koronawirus – podało we wtorek TVP Info. Na szczęście Mourad T. niedługo cieszył się wolnością.

Marokańczyk Mourad T. został zatrzymany w 2016 roku przez Straż Graniczną. Jego zatrzymanie przedstawiano jako duży sukces polskich śledczych. Ma on być pierwszym tak wysoko postawionym członkiem ISIS zatrzymanym w Polsce. Określa się go jako zwiadowcę Abdelhamida Abbaouda, który odpowiadał za organizowanie zamachów ISIS w Europie Zachodniej. Po Europie podróżował posługując się fałszywymi danymi.

W ubiegłym roku sąd w Katowicach skazał Mourada T. na 3 lata i 8 miesięcy więzienia. Była to kara łączna za kilka zarzutów, w tym najważniejszy – przynależność do organizacji terrorystycznej. Marokańczyk do przynależności do ISIS nie przyznawał się. Wyrok nie był prawomocny, więc Mourad T. w areszcie oczekiwał na rozprawę apelacyjną. Odwołanie od wyroku sądu I instancji złożyła zarówno obrona – domagając się uniewinnienia od zarzutu terroryzmu, jak i oskarżenie, domagając się wyższego wyroku.

Rozprawa odwoławcza w sprawie Mourada T. miała odbyć się w piątek 20 marca, lecz została przełożona na kwiecień z powodu spodziewanej absencji tłumaczki języka arabskiego, która odmówiła pojawienia się w sądzie w obawie przed epidemią koronawirusa. Obecności odmówili też inni tłumacze. W tej sytuacji sąd zwolnił Marokańczyka w związku z upływem dotychczasowego terminu aresztu. Jako uzasadnienie podano fakt, iż stosowany wobec niego środek zapobiegawczy trwał niemal tak długo, jak kara orzeczona przez sąd I instancji. Według rzecznika sądu apelaacyjnego sędziego Roberta Kirejewa z orzecznictwa wynika, że okres aresztowania nie powinien być tak długi jak prawdopodobna kara.

Jak wynika z informacji podawanych przez portal wPolityce.pl, Mourad T. nie cieszył się długo wolnością. Dwa dni po zwolnieniu go z aresztu w Katowicach, został ponownie aresztowany, tym razem przez sąd w Rudzie Śląskiej, ponieważ przebywał w Polsce nielegalnie. Teraz prawdopodobnie zostanie wydalony z Polski.

Kresy.pl / TVP Info / onet.pl / wpolityce.pl