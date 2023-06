Polscy ochotnicy mieli brać udział w ataku na obwód biełgorodzki

Oddział walczący po stronie Ukrainy, którzy w zeszłym tygodniu wdarł się do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego, użył co najmniej czterech pojazdów taktycznych pierwotnie przekazanych Ukrainie przez Polskę i Stany Zjednoczone, napisał w sobotę "The Washington Post". Amerykańscy urzędnicy, na których, jako na źródło, powołuje się gazeta, kwestionują taki rodzaj użycia amerykańskiego sprzętu i nawołują do zobowiązania Kijowa do zabezpieczenia materiałów dostarczanych przez jego oddziały.



Trzy z wojskowych pojazdów odpornych na miny, znanych również jako MRAP, użytych w atakach na rosyjski obwód biełgorodzki zostały dostarczone przez Stany Zjednoczone, a czwarty pochodził z Polski - gazeta podała ustalenia "osób zaznajomionych z ustaleniami amerykańskiego wywiadu". Osoby te zabrały głos pod warunkiem zachowania anonimowości, aby omówić drażliwą kwestię, twierdzi "The Washington Post".