Szefowa komisji PE chce poprzez presję finansową zmusić Polskę do zmiany decyzji ws. aborcji

Szefowa komisji praw kobiet i równouprawnienia Europarlamentu twierdzi, że zakazanie w Polsce tzw. aborcji eugenicznej „to złamanie międzynarodowego i unijnego prawa”. Zapowiada wykorzystanie „presji finansowej i nowego mechanizmu praworządnościowego”, powiązanego z unijnym budżetem, by zmusić polskie władze do zmiany decyzji ws. aborcji eugenicznej.

Austriacka eurodeputowana Evelyn Regner z frakcji socjaldemokratów w rozmowie z RMF FM skrytykowała ubiegłoroczną decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał tzw. aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją. Twierdzi, że tym samym, jak podaje stacja, „polskie władze łamią europejskie konwencje praw człowieka, a więc łamią także unijne prawo”.

„Wprowadzony de facto zakaz aborcji w Polsce to złamanie międzynarodowego i unijnego prawa” – powiedziała eurosocjalistka, cytowana przez RMF FM.

Regner, która jest szefową komisji praw kobiet i równouprawnienia Parlamentu Europejskiego zapowiedziała, że jej członkowie będą przekonywać Komisję Europejską, by zajęła się sprawą aborcji w Polsce i nie chowała się za stwierdzeniem, że kwestia ta nie leży w kompetencjach UE.

Co więcej, eurodeputowana wskazuje, że celem jest wywarcie presji finansowej na Polskę, poprzez procedurę warunkowości unijnego budżetu.

„Prawa kobiet to prawa człowieka, a prawa człowieka stanowią część nowej procedury warunkowości budżetowej i pójdziemy dokładnie w tym kierunku” – powiedziała Regner. Według RMF FM oznacza to, że „eurodeputowani będą naciskać, by KE przyjrzała się wydatkowaniu unijnych środków w Polsce pod kątem przestrzegania praw kobiet i wykorzystała nowy mechanizm warunkowości, wstrzymując ewentualnie wypłacanie środków”.

Regner zaznacza, że najpierw jej środowisko chce wysłuchać tłumaczenia polskich władz, czemu ma służyć odbywająca się dziś w Parlamencie Europejskim debata w tej sprawie. Zaznacza, że „nie chodzi (…) o karanie polskiego społeczeństwa,”, ale „o wywarcie presji na władze, by zmieniły decyzję”. Dodała też, że proaborcyjne protesty odbywające się od kilku miesięcy są dla niej „najważniejszym ruchem sprzeciwu w Polsce od czasów „Solidarności””.

Środowa debata w PE odbywa się pod hasłem: „Ataki na prawo do aborcji i łamanie praworządności w Polsce”. Głos mają zabrać m.in. unijna komisarz ds. równości i praw kobiet Helena Dalli oraz liderka tzw. Strajku Kobiet – Marta Lempart.

Jak pisaliśmy, w ramach tzw. Paktu dla Kobiet, Platforma Obywatelska chce wprowadzić możliwość zabijania dzieci poczętych do końca 12. tygodnia ciąży. Opowiada się też m.in. za bezpłatnym dostępem do antykoncepcji i in vitro.

rmf24.pl / Kresy.pl