Respondenci podzieleni w sprawie roli Tuska

Sondaż dotyczący ewentualnej roli Donalda Tuska jako polityka mającego odbudować Platformę Obywatelską wskazał, że Polacy są raczej sceptyczni w tej sprawie.

Radio Zet zleciło sondaż w którym zadano pytanie o to czy powrót Donalda Tuska do krajowej polityki wyciągnąłby z kryzysu Platformę Obywatelską. Jak się okazało Polacy nie mają przekonania co do skuteczności byłego premiera w tym względzie.

W ramach sondażu 34,9 proc. zapytanych stwierdziło, że Tusk może odbudować znaczenie PO w krajowej polityce. Większa proporcja – 42,7 proc. uznała, że były premier nie będzie w stanie pomóc swojej partii. 22,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Jak napisał portal rozgłośni radiowej, najczęściej szanse Tuskowi dawali wyborcy Lewicy, wśród których aż 66 proc. uznało, że może on wyciągnąć PO z kryzysu. Mniejsza proporcja takich odpowiedzi była nawet wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, w której PO stanowi główną siłę polityczną – 65 proc.

Natomiast wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji tylko po 20 proc. respondentów oceniło, że powrót Tuska może wzmocnić PO.

Spekulacje o powrocie przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej do krajowej polityki trwają szczególnie intensywnie od tygodni. Podgrzał je sam Tusk udzielając wywiadu, w którym powiedział, że jest „gotowy zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii”. Jednak wcześniej mówiło się o tym, że Tusk wróci by budować nową siłę polityczną. Perspektywę tę skomplikowało jednak pojawienie się na scenie politycznej Szymona Hołowni i budowa przez niego nowej liberalnej partii.

W poniedziałek Tusk spotkał się z obecnym szefem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką.

wiadomosci.radiozet.pl/kresy.pl