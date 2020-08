Politycy obozu rządzącego kłócą się o 500+

Beata Szydło i Zbigniew Ziobro zdecydowanie skrytykowali pomysł wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz na zmianę formy świadczenia 500+.

W piątek w wywiadzie dla portalu Money.pl Emilewicz stwierdziła, że popiera koncepcję wypłacania świadczenie 500+ nie w postaci gotówki lecz elektronicznego bonu analogicznego do uchwalonego przez obóz Prawa i Sprawiedliwości bonu turystycznego. Na wypowiedź tą zdecydowanie zareagowała była premier i deputowana Parlamentu Europejskiego Beata Szydło. Jak napisała na Twitterze – „Program Rodzina 500 plus w postaci „bonów” to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia”. Uznała nawet, że „wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami”.

Choć według Money.pl Emilewicz zdążyła się już wycofać ze swojego pomysłu znalazła się pod ostrzałem innego polityka wagi ciężkiej obozu rządzącego. Minister sprawiedliwości i lider jednej z partii satelickich PiS – Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro stwierdził, że „Pomysł zamiany wypłat 500+ na bony nie był konsultowany z Solidarną Polską i nigdy nie uzyska naszego poparcia.”

Money.pl podkreślił, że komentarz taki padł „już kilkanaście godzin po tym, jak z wywiadu w money.pl wytłumaczyła się minister rozwoju”.

