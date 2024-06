Policja zatrzymała Gruzinów, którzy napadli na kandydatkę PiS do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa z kilkudniową wizytą w Chinach, wypowiadał się środę w Szanghaju podczas otwarcia polsko-chińskiego forum gospodarczego. Wyraził chęć, aby relacje gospodarcze między Polską a Chinami były bardziej intensywne i żeby cechowała je równowaga.

"Świadomi potęgi gospodarczej Chin, ale mając też na uwadze ogromny potencjał Polski, zaliczanej do dwudziestu największych gospodarek świata, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że import z Chin przewyższa nasz eksport do tego kraju aż prawie szesnastokrotnie. Ten bilans cały czas jest porażający i naszym wielkim zadaniem jest to, żeby go przynajmniej trochę zmienić. Oczywiście, przy świadomości proporcji pomiędzy Polską a Chinami" - powiedział.