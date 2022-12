Podolak: Rosja opracowuje plan ataku z czasów II wojny światowej

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wezwał zachodnich sojuszników do poważnego potraktowania groźby nowego rosyjskiego ataku, który może obejmować masowe ataki piechoty – poinformował The New York Times.

Ukraina przygotowuje się na możliwość gwałtownej eskalacji wojny przez Rosję w ramach zimowej ofensywy, gdy Moskwa próbuje odwrócić bieg wydarzeń na polu bitwy i ograniczyć polityczne reakcje w kraju, powiedział w niedzielę starszy doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – poinformował w niedzielę The New York Times.

Pomimo poważnych niepowodzeń w ciągu pierwszych 10 miesięcy wojny, rosyjskie wojsko opracowuje obecnie plany masowych ataków piechoty, podobnych do taktyki stosowanej przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej, twierdzi Mychajło Podolak.

„Przywództwo polityczne Rosji wyraźnie odmawia uznania taktycznych porażek, które już miały miejsce i chwyta się wszelkich, nawet najbardziej iluzorycznych, szans na zmianę sytuacji na swoją korzyść” – przekazał Podolak.

W swoim komentarzu dla NYT powiedział, że Ukraina poważnie traktuje ryzyko nowej rosyjskiej ofensywy i podkreślił, że jej sojusznicy również powinni to zrozumieć. Zasugerował, że ponieważ zachodnie rządy planują przyszłe transfery broni na Ukrainę, sprzęt powinien odpowiadać przyszłym zagrożeniom.

„Niezwykle ważne jest, aby nasi partnerzy traktowali to ryzyko nie mniej poważnie” – podał. „Rosja nie jest zainteresowana zakończeniem wojny, dopóki nie poniesie znaczącej klęski militarnej i nie będzie zmuszona skupić się na własnej wewnętrznej transformacji politycznej”.

Doradca Zełenskiego odniósł się też do możliwości osiągnięcia ukraińsko-rosyjskiego porozumienia. „Ten rodzaj wojny dopuszcza tylko zwycięstwo jednej ze stron. Kompromisów i nowych Mińsków [porozumień mińskich] na korzyść rosyjskich zabójców nie będzie. Rosja musi przegrać, wynieść się z Ukrainy, zapłacić rachunki” – napisał na Twitterze.

„Tylko w ten sposób można przywrócić światu bezpieczeństwo, stabilność i przewidywalność” – dodał.

This type of war involves only one winner. There will be no compromises or new „Minsks” in favor of Russian murderers. Russia must lose, get out of Ukraine and pay the bills…

This is the only way to return security, stability and predictability to the world.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 18, 2022