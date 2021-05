Pierwsze elementy systemu Patriot dotarły do Szwecji

Szwedzi odebrali pierwszą partię elementów systemu obrony powietrznej Patriot PAC-3 MSE w postaci rakiet przechwytujących, a także część specjalnych pojazdów, opracowanych dla użytkowania „Patriotów” w szwedzkich warunkach.

Jak wynika z opublikowanych w ostatnim czasie informacji, amerykański koncern Lockheed Martin w ubiegłym miesiącu dostarczył do Szwecji pierwszą partię elementów rakietowego systemu obrony powietrznej Patriot PAC-3 MSE. Dotyczy to rakiet przechwytujących PAC-3 MSE. Dostawa to efekt porozumienia między rządami Szwecji i USA z 2018 roku.

Zaznaczono też, że tym samym Szwecja dołączyła do grona kilkunastu krajów, będących użytkownikami systemu Patriot PAC-3. Dostawę zachwalała w oficjalnym komunikacie Brenda Davidson, wiceszefowa programów ds. systemów rakietowych PAC-3 w Lockheed Martin.

Patrioty używane przez Szwedów będą znane oficjalnie jako Luftvärnssystem 103 (system przeciwpowietrzny 103).

Według portalu „DefBrief”, w kwietniu do Szwecji dostarczono też pierwszą partię z 40 różnych, zamówionych wcześniej pojazdów MAN HX 8×8, które będą częścią systemu Patriot. Zostały one wyprodukowane w Austrii, w ramach kontraktu z Rheinmetall MAN Military Vehicles, zgodnie ze szwedzkimi wymaganiami. Dotyczy to m.in. możliwości działania w warunkach arktycznych. Cały system obrony powietrznej, złożony z czterech zmodernizowanych jednostek ogniowych w konfiguracji 3+ ma zostać dostarczony do jesieni tego roku.

Dostarczone pojazdy będą początkowo służyły do transportu m.in. radarów, a latem zaczną być wykorzystywane podczas integracji i testów systemu, a także podczas szkoleń.

„DefBrief” pisze też, że rakiety przechwytujące PAC-3 MSE są najbardziej zaawansowanym wariantem tej broni.

Przypomnijmy, że rząd Szwecji podjął decyzję o zakupie systemu Patriot w sierpniu 2018 roku, odrzucając zarazem ofertę na system SAMP/T. Podawano wówczas, że umowa z Amerykanami miałaby dotyczyć zakupu czterech zestawów ogniowych, dwóch typów rakiet, dodatkowego sprzętu oraz szkolenia obsługi. Kontrakt miał być zrealizowany przed 2025 rokiem, ale według szwedzkiego ministra obrony pierwsza dostawa była spodziewana w 2021 roku. Szwedzki rząd nie podał wtedy, ile pocisków do wyrzutni Patriot ma zamiar kupić. FMV, szwedzka agencja zarządzająca mieniem wojskowym, planowała wydać na zakup systemu 1,13 mld dolarów, jednak gdyby zdecydowano się na opcję zwiększenia liczby pocisków do 300, koszt ten uległby potrojeniu.

Rozmowy w sprawie zakupu systemu przez Szwecję rozpoczęto w listopadzie 2017 roku. Przypomnijmy, że w lutym 2018 roku Departament Stanu USA wydał zgodę na możliwą sprzedaż Szwecji systemu obrony powietrznej Patriot za szacowaną kwotę 3,2 mld dolarów. Podawano wówczas, że Szwedzi chcą kupić od Raytheona cztery zestawy ogniowe w konfiguracji 3+, z których każdy obejmuje sta­cję radio­lo­ka­cyjną AN/MPQ-65, cen­trum kie­ro­wa­nia ogniem AN/MSQ-132, dwa zespoły masz­tów ante­no­wych (plus jeden zapa­sowy), gene­ra­tor ener­gii elek­trycz­nej EPP III i trzy wyrzut­nie M903. Departament Stanu autoryzował także sprzedaż 100 poci­sków PAC-3 GEM-T oraz 200 sztuk PAC-3 MSE.

defbrief.com / army-technology.com / Kresy.pl