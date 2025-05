Pierwsza msza Leona XIV: „Zniknąć, aby pozostał Chrystus” [+WIDEO]

Pierwsza msza papieska nowego pontyfikatu rozpoczęła się o 11:00 w Kaplicy Sykstyńskiej. Uczestniczyli w niej kardynałowie. Wierni mogli ją oglądać za pośrednictwem mediów watykańskich.

W swojej pierwszej homilii po wyborze na papieża, Leon XIV podkreślił konieczność ponowienia wyznania wiary św. Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Zwrócił uwagę, że chrześcijańska wiara bywa dziś uważana za absurdalną, a wierzący – prześladowani. Mimo to, to właśnie w tym świecie mamy dawać świadectwo nadziei i radości płynącej z Ewangelii.

Leon XIV na dziedzińcu gmachu Dykasterii Nauki Wiary, jego dotychczasowej rezydencji, w drodze na pierwszą papieska Eucharystię:

W spontanicznych słowach, wypowiedzianych po angielsku, Leon XIV podziękował kardynałom za zaufanie. „Powierzyliście mi ten krzyż i błogosławieństwo, jakim jest ta misja. Wiem, że mogę polegać na każdym z was” – powiedział.

W homilii Leon XIV przypomniał, że Jezus – objawiający oblicze Ojca – stał się bliski ludziom w całym swoim człowieczeństwie, aż po chwałę zmartwychwstania. To On jest wzorem świętości i pełni człowieczeństwa, który każdy może naśladować. Zauważył też, że pytanie Jezusa: „Za kogo Mnie uważają?” pozostaje aktualne, ponieważ także dziś wielu redukuje Go do moralisty lub przywódcy. Podkreślił, że misja Kościoła to bycie „arką zbawienia” i „latarnią morską” prowadzącą przez ciemności świata.

Podsumowanie pierwszej Mszy Leona XIV:

Papież ostrzegł przed dramatycznymi skutkami odrzucenia wiary: utratą sensu życia, kryzysem rodziny, brakiem miłosierdzia czy pogwałceniem ludzkiej godności. Wskazał na zjawisko „faktycznego ateizmu” wśród wielu chrześcijan, żyjących bez realnego odniesienia do Boga.

„Również dzisiaj nie brakuje kontekstów, w których wiara chrześcijańska jest uważana za coś absurdalnego, przeznaczonego dla osób słabych i mało inteligentnych; kontekstów, w których przedkłada się nad nią inne zabezpieczenia, takie jak technologia, pieniądze, sukces, władza, przyjemności” – mówił papież.

Na zakończenie przywołał słowa św. Ignacego z Antiochii, który mówił o potrzebie „zniknięcia”, by objawił się Chrystus. Leon XIV dodał, że jego zadaniem jako Następcy Piotra jest właśnie to: oddać wszystko, by świat mógł poznać i ukochać Jezusa.

Leon XIV został wybrany papieżem 8 maja 2025 roku. Biały dym pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską około godziny 18:00. Godzinę później świat dowiedział się, że papieżem jest kard. Robert Francis Prevost, augustianin. Jest on Amerykaninem. Ma 69 lat, pochodzi z rodziny francusko-włosko-hiszpańskiej. Ma za sobą długą i różnorodną posługę: był misjonarzem i biskupem w Peru, a od kilku lat mieszka w Rzymie. Ostatnio był prefektem jednej z najważniejszych dykasterii watykańskich, Dykasterii ds. Biskupów, odpowiedzialnej za nominacje biskupie na całym świecie.

W niedzielę o 12:00 wszyscy wierni będą mogli uczestniczyć w tradycyjnej modlitwie Regina Coeli, którą papież odmówi z balkonu Bazyliki św. Piotra. W okresie Wielkanocnym właśnie ta modlitwa zastępuje Anioł Pański. Żeby zobaczyć Papieża, wystarczy przyjść na Plac św. Piotra.

Kresy.pl / Vatican News