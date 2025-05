Imię „Leon XIV” to program pontyfikatu. Kim byli poprzedni Leonowie? [+WIDEO]

Aż pięciu papieży Leonów było świętymi, jeden z nich nosi zaszczytny tytuł doktora Kościoła. Z kolei Leon XIII stworzył katolicką naukę społeczną.

Wybrany właśnie 267. papież, kardynał Robert Francis Prevost ze Stanów Zjednoczonych, przybrał imię Leona XIV. Wybór ten nie jest przypadkowy – to świadome nawiązanie do bogatego dziedzictwa jego poprzedników noszących to imię.

Już pierwszy papież Leon zyskał przydomek „Wielki” i został ogłoszony świętym oraz doktorem Kościoła. Prowadził Kościół w latach 440–461, w czasach upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Musiał mierzyć się nie tylko z herezjami, lecz także z realnym zagrożeniem ze strony ludów barbarzyńskich. Gdy w 452 roku Hunowie zbliżali się do Rzymu, Leon spotkał się z ich wodzem Atyllą i – jak głosi tradycja – skłonił go do odwrotu, co uznano za cud. Papież brał również udział w Soborze Chalcedońskim, który potwierdził dogmat o dwóch naturach Chrystusa – boskiej i ludzkiej. Zachowało się około 100 jego kazań i 150 listów.

Kolejni papieże noszący to imię również zapisali się w historii. Leon II (682–683), Leon III (795–816), Leon IV (847–855) i Leon IX (1049–1054) zostali ogłoszeni świętymi.

Leon VII (936–939), benedyktyn, wspierał reformę życia zakonnego we współpracy z opactwem w Cluny – podobnie jak Leon IX. Leon X (1513–1521) i Leon XI (1605) wywodzili się z rodu Medyceuszy i aktywnie uczestniczyli w życiu Kościoła w epoce renesansu i wczesnego baroku. Leon XII (1823–1829) kierował Kościołem po wojnach napoleońskich, stając w obronie wiary wobec postępującej laicyzacji.

Jednak najważniejszym punktem odniesienia dla obecnego papieża wydaje się być Leon XIII, sprawujący pontyfikat w latach 1878–1903. To on zapoczątkował społeczne nauczanie Kościoła, publikując w 1891 roku encyklikę Rerum novarum, w której odpowiedział na wyzwania związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi końca XIX wieku, w tym z rosnącym wpływem marksizmu i liberalnego kapitalizmu.

W encyklice podkreślał chrześcijańską wizję człowieka, potrzebę troski o klasę robotniczą oraz konieczność współpracy między Kościołem a państwem. Leon XIII powołał Papieską Komisję Biblijną i – co ciekawe – to za jego pontyfikatu Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi. Jego autorstwa jest także znana Modlitwa do św. Michała Archanioła, którą zalecił odmawiać po Mszy Świętej.

„Leon XIV zawsze podkreślał jedność z osobami najsłabszymi” – mówi o. Beniamin Kuczała, prowincjał polskich augustianów. „Pewnie dlatego wybrał to imię, nawiązując do dziedzictwa Leona XIII i jego troski o robotników, ludzi prostych”.

