PERN potwierdza wyciek z rurociągu Przyjaźń. „W tym momencie przyczyny nie są znane”

W środę rano Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN), operator rurociągu „Przyjaźń”, potwierdził, że doszło do wycieku na magistrali, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec.

Według komunikatu, do awarii doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Łania w woj. kujawsko-pomorskim. Wówczas systemy automatyki PERN „wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu”. Nastąpiło to około 70 kilometrów od Płocka. Ponadto, okoliczni mieszkańcy poinformowali o wyczuwalnym zapachu gazu.

Jak podano, „w tym momencie nie są znane przyczyny zdarzenia”. Po stwierdzeniu awarii natychmiast wyłączono tłoczenie w uszkodzonej nitce ropociągu, druga działa bez zmian” – czytamy w komunikacie PERN.

Operator zapewnia też, że pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, trafiająca później również do Niemiec, działa w trybie standardowym.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Na miejsce od razu udały się służby ratunkowe PERN oraz strażacy. Według RMF FM, trzy cysterny zbierają rozlaną ropę na miejscu wycieku. Znajduje się ono na polu kukurydzy, częściowo na terenie ośrodka hodowli zwierząt. Nie wiadomo, czy skutki wycieku mogą stanowić zagrożenie dla pobliskiej miejscowości, ale na pewno będą straty środowiskowe.

Służby poinformowały, że ustalenie przyczyn awarii będzie możliwe dopiero po wypompowaniu całej ropy. Cały czas prowadzone są działania w celu znalezienia samego wycieku.

„Przyjaźń” to największy na świecie system rurociągów, łączący Syberię z Europą Środkową. Dostarczana jest nim ropa do rafinerii w Płocku, a dalej surowiec jest przesyłany do dużych rafinerii Schwedt i Leuna na wschodzie Niemiec. Pierwsza z nich należy do rosyjskiego Rosnieftu, ale niespełna miesiąc temu została tymczasowo zarekwirowana przez niemiecki rząd. Według nieoficjalnych informacji, przejęciem udziałów jest zainteresowany polski koncern Orlen. Z kolei zakłady w Leuna należą do francuskiego koncernu Total.

rmf24.pl / Kresy.pl