Pentagon: Ukraina zgromadziła na froncie więcej czołgów niż Rosja

Według doniesień The Washington Post, Pentagon szacuje, że Ukraińcy mają więcej czołgów niż Rosja w obrębie granic Ukrainy.

Jak poinformował w piątek The Washington Post, wysoki urzędnik Pentagonu poinformował redakcję, że w obrębie granic Ukrainy, Ukraińcy mają więcej czołgów niż Rosja. „W tej chwili Ukraińcy mają więcej czołgów na Ukrainie niż Rosjanie… I na pewno mają legitymację do ich używania” – powiedział urzędnik.

Jak powiedział urzędnik ministerstwa obrony USA podczas rozmowy, bilans na korzyść Ukrainy zmieniły czołgi T-72 dostarczane z Europy. Jednocześnie urzędnik zauważył, że około dwudziestu rosyjskich grup taktycznych batalionów jest ponownie wyposażanych i zaopatrywanych

Jak informowaliśmy, Niemcy zawarły porozumienie o wysłaniu ciężkiej broni na Ukrainę z kilkoma innymi krajami europejskimi, w tym ze Słowenią, która ma wysyłać swoje czołgi na Ukrainę w zamian za czołgi i transportery opancerzone z Niemiec.

Agencja prasowa dpa, powołując się na anonimowe źródła, poinformowała w czwartek, że porozumienie zostało potwierdzone w Berlinie.

Źródła podają, że zgodnie z umową Niemcy przekażą Słowenii transportery opancerzone Marder i Fuchs, podczas gdy Słowenia poprosiła o nowocześniejsze uzbrojenie, w tym czołgi Leopard 2 oraz transportery opancerzone Puma i Boxer.

Według informacji dostępnych na stronie słoweńskich sił zbrojnych, w Słowenii nie ma czołgów T-72, ale wyprodukowane w Jugosławii czołgi M-84, zmodernizowane wersje T-72.

Przypomnijmy, że Czesi wysłali już na Ukrainę kilkanaście poradzieckich, zmodernizowanych czołgów T-72M1, a także wozy opancerzone BMP-1. W sieci pojawiły się zdjęcia obu typów pojazdów opancerzonych, przygotowanych do transportu. Na serii zdjęć widać łącznie 5 czołgów T-72 i cztery BMP-1, na lawetach kolejowych.

These are the T-72M1 main battle tanks and BMP-1 infantry fighting vehicles donated by Czech Republic to #Ukraine. They will be soon operated by #UkrainianArmy against #Russian Armed Forces. pic.twitter.com/6vinhA2fMV

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) April 5, 2022