Patria rozwija ciężkie bezzałogowe pojazdy lądowe, m.in. „bezzałogowego Rosomaka”

Fińska Grupa Patria pracuje nad nowymi możliwościami rozwoju ciężkich bezzałogowych pojazdów lądowych – poinformował koncern w poniedziałek. Patria podaje, że osiągnięty dotychczas poziom umożliwia zdalne kierowanie pojazdem AMV 8×8 przy pomocy sieci 5G i 4G.

Demonstracja zdalnie sterowanego pojazdu Patria AMV 8×8 w sieci 5G została przeprowadzona we współpracy z Uniwersytetem w Tampere i była częścią projektu RemoteFeel.

RemoteFeel to projekt badawczy założony przez Business Finlandię, FIMA ry (Forum for Intelligent Machines), a także podmioty badawcze. Uczestnicy programu mieli możliwość zdalnego kierowania pojazdem Patria AMV 8×8. W demonstracji wykorzystano zdalny pulpit operacyjny ROD (Remote Operating Desk) firmy Patria. Jest on wyposażony w nowoczesny interfejs użytkownika zawierający dodatkowe funkcje, m.in. rzeczywistość rozszerzona i dotykowe sterowanie. Ma to na celu zbliżenie kierowania zdalnego do sytuacji, gdy kierowca siedzi w pojeździe.

Patria rozwija system ciężkich bezzałogowych pojazdów lądowych nieprzerwanie od kilku lat i jest wiodącą firmą w dziedzinie zdolności bezzałogowych w swoim segmencie biznesowym.

Patria po raz pierwszy publicznie zademonstrowała swoje możliwości bezzałogowego ciężkiego pojazdu naziemnego podczas European Land Robots Trial (ELROB) w Belgii w 2018 roku, gdzie przedstawiono dwa pojazdy Patria AMV 8×8.

Bezzałogowe rozwiązanie Patrii można zintegrować z nowymi pojazdami AMVXP, Patria 6×6, a także pojazdami AMV 8×8 bez większych zmian w ich konfiguracji.

Spółka Rosomak S.A. produkuje odmianę transportera Patria AMV na licencji w Polsce.

patriagroup.com / kresy.pl