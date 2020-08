Państwo Islamskie przyznało się do ataku na więzienie w Dżalalabadzie. Bilans: co najmniej 3 zabitych i 24 rannych

Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia niedzielnego ataku na rządowe więzienie w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu. W czasie strzelaniny śmierć poniosły 4 osoby, a 24 zostały ranne.

Co najmniej trzy osoby zostały zabite, a 24 ranne w niedzielnym ataku na więzienie w Dżalalabadzie we wschodnim Afganistanie. Do ataku, który został przeprowadzony przez zamachowca samobójcę i wielu uzbrojonych napastników, przyznało się Państwo Islamskie (IS) – podaje agencja „Reuters”.

Jak pisaliśmy, co najmniej trzy bomby eksplodowały w niedzielę przed więzieniem w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu. Po wybuchach doszło do starć pomiędzy afgańską policją i napastnikami. Wymiana ognia trwała kilka godzin.

W niedzielę wieczorem do przeprowadzenia ataku przyznało się Państwo Islamskie.

Dzień wcześniej afgański wywiad ogłosił, że wysoki dowódca IS został zabity przez afgańskie siły specjalne niedaleko Dżalalabadu.

We wschodnim Afganistanie aktywni są zarówno talibscy rebelianci, jak i grupy związane z dżihadystycznym Państwem Islamskim (IS). Filia IS posiada siedzibę w prowincji Nangarhar, której stolicą jest Dżalalabad.

Jak pisaliśmy, w ramach działań na rzecz politycznego rozwiązania konfliktu w Afganistanie, władze tego państwa zwalniają z więzień setki talibów.

W ciągu ubiegłych dwóch dni rząd Afganistanu nakazał zwolnienie 317 więzionych talibów. Oznacza to, że w ramach procesu politycznego wygaszania konfliktu toczącego się w tym kraju władze zwolniły już łącznie 4917 talibów.

reuters.com / france24.com / Kresy.pl