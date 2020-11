Nowe nagranie z Marszu Niepodległości: wandale z ronda de Gaulle’a po zniszczeniu barierek wmieszali się w tłum

MSWiA opublikowało dziś nowe nagranie zajść, do których doszło podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Pochodzi ono z monitoringu miejskiego na rondzie de Gaulle’a. Całość trwa 15 minut. W pewnej chwili widzimy, że grupa mężczyzn w podobnych opaskach założonych na lewe ramię, po zniszczeniu barierek w bramie koło salonu Empik miesza się z tłumem. Niedługo później dochodzi do zadymy.

W mediach społecznościowych i na portalach internetowych publikowane są krótkie filmy z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Marszowi Niepodległości. Wyrwane z kontekstu i ograniczone tylko do wybranego fragmentu produkcje stają się podstawą do kreowania fałszywego obrazu zdarzeń z okolic ronda de Gaulle’a – napisano na stronie rządowej.

W oparciu o nie formułowane są również oskarżenia pod adresem Policji zabezpieczającej trasę „marszu”, a nawet pojawiają się teorie o policyjnych prowokacjach w dniu 11 listopada br. Kierując się ważnym interesem publicznym, przedstawiamy rzeczywisty obraz sytuacji, utrwalony na monitoringu miejskim i dokumentujący zdarzenia u zbiegu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu – dodano.

Na opublikowanym nagraniu od 5:57 widać zajścia pod salonem Empik. Grupa mężczyzn w założonych w podobny sposób biało-czerwonych opaskach demoluje barierki ustawione w bramie. Po chwili wszyscy mieszają się z tłumem, na miejscu pozostaje tylko kilka osób bez widocznych opasek, którzy zaczynają m.in. rzucać racami w wyniku czego rozpoczyna się zadyma z policją.

Przypomnijmy, że na Placu de Gaule’a doszło do postrzelenia w twarz fotoreportera „Tygodnika Solidarność” Tomasza Gutrego. On sam twierdzi, że strzał został oddany z odległości zaledwie kilku metrów. Fotoreporterowi w szpitalu usunięto z twarzy gumową kulę. Jego zdaniem policja postępowała w ten sposób, ponieważ otrzymała dyrektywy, „aby w kolejnych latach Marszu Niepodległości już nie było”. W opinii Gutrego zostały one wydane przez warszawski ratusz. Fotoreporter uważa, że Komendant Główny Policji i Komendant Stołecznej Policji powinni zostać zdymisjonowani.

Oto inne dostępne w sieci nagrania zajść z ronda de Gaulle’a:

Sam nie wiem, która scena lepsza???🤔

Policja nagrana na Nowym Świecie jak organizuję się chwilę przed show na rondzie de Gaulle’a przy Empiku.

Jaka Antifa?! Skleiłem 3 filmy z 3 perspektyw i 3 różnych części tej bitwy. Widać idealnie, że to POLICJA Z PAŁKAMI, KAJDANKAMI I SŁUCHAWKAMI W USZACH.

Zwróćcie uwagę, że szyk szturmowy ich nawet omija, a na sam koniec wspólnie wyprowadzają zatrzymanych.

Policyjna brutalność na Marszu Niepodległości

„Zostałem brutalnie skatowany przez kordon policji, wracając z planu filmowego. Nie brałem udziału w marszu, w tym czasie byłem na planie. Mijał mnie kordon policji, który udawał się na interwencję. Natomiast agresorzy byli dalej, po drugiej stronie torów, w ogóle na innym peronie. Natomiast policji najwidoczniej zabrakło odwagi udać się do nich i postanowili brutalnie pobić zwykłych ludzi, nawet media i kobiety” – czytamy we wpisie aktora znanego z serialu „Barwy Szczęścia”, Jaspera Sołtysiewicza.

„Uczestnicy marszu obstawili peron stacji kolejowej. Ruszyli za nimi policjanci. Chciałem pokazać, co się tam działo i wchodząc po schodach, zauważyłem schodzących policjantów. Zszedłem im z drogi, podniosłem ręce i krzyczałem “media”. Policjanci okładali mnie pałami w nogi i po plecach. Na odchodne dostałem w oczy gazem pieprzowym” – stwierdził reporter “Gazety Wyborczej” Dominik Łowicki.

„Byłem na dziesiątkach takich wydarzeń jako reporter i nigdy nie spotkałem się z taką agresją ze strony policji wymierzoną w media. Myślę, że oberwawszy wieloma kamieniami, usłyszawszy o sobie wszystko co najgorsze, niektórych policjantów poniosło” – ocenił w rozmowie z “Wyborczą”.

Ranna została też dziennikarka “Newsweeka” Renata Kim. “Nie pomogło to, że krzyczeliśmy, że jesteśmy z prasy, zaczęli nas pałować. Miałam na sobie niebieską kamizelkę z napisem PRESS, podniosłam do góry ręce i krzyczałam, że jestem tu służbowo, ale policjanci, teraz już naprawdę rozwścieczeni, bili nas pałkami. Mnie po nerkach, ale fotoreporter Adam Tuchliński oberwał po głowie i został zrzucony ze schodów” – relacjonowała.

Według rzecznika Komendy Stołecznej Policji, nadkom. Sylwestra Marczaka, „w związku z przestępstwami po środowym Marszu Niepodległości zatrzymano dotychczas 36 osób”. Policja wystawiła też ponad 260 mandatów, a do sądu trafiło 420 wniosków o ukaranie. Podał też, że rannych zostało 35 policjantów, a łącznie zatrzymano ponad 300 osób. Zdaniem rzecznika, rzucanie w kierunku policjantów niebezpiecznych przedmiotów i rac stanowiło dla nich realne zagrożenie. Nadkom. Marczak twierdził zarazem, że działania policji były takie same, jak podczas protestów przedsiębiorców czy przy okazji tzw. protestu kobiet.

W czwartek Lewica oświadczyła, że składa wniosek do prokuratury na Roberta Bąkiewicza, szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście dotyczy, jak podano, „podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę w sprawstwie pomocniczym, polegającego na narażeniu ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszeniu nietykalności funkcjonariusza, niszczenia mienia znacznej wartości przez Roberta Bąkiewicza, który umożliwił wywołanie pożaru nieruchomości w Warszawie, narażając na utratę zdrowia lub życia jej mieszkańców oraz naruszenia nietykalności i czynne napaści na funkcjonariuszy Policji w dniu 11 listopada 2020 roku”. Politycy Lewicy domagają się też zdelegalizowania stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Organizatorzy Marszu Niepodległości podkreślali z kolei wczoraj podczas konferencji prasowej, że środowe wydarzenia w centrum Warszawy nie były formalnie żadnym zgromadzeniem oraz, że to „policja złamała wszelkie ustalenia”, a teraz zrzuca na organizatorów całą odpowiedzialność. Zwrócono m.in. uwagę na to, że funkcjonariusze nakazywali większości kierowców, którzy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcieli wziąć udział w wydarzeniu samochodami, żeby parkować na Woli, a do Śródmieścia dostać się na piechotę. Inne samochody miały być celowo blokowane i przetrzymywane przez policjantów.

Sam Bąkiewicz podkreślał, że policja zachowywała się bardzo brutalnie i eskalowała, atakując m.in. dziennikarzy, zamiast „wyłapać chuliganów i ochraniać zgromadzenie”.

– Wobec tych skandalicznych działań żądamy dymisji Komendanta Głównego Policji, bo uważamy, że te wszystkie działania podjęte przez policje wczoraj, to był powrót z działań sprzed marszu w 2015 roku, czyli z lat 2010-2014 – powiedział Bąkiewicz. Zaznaczył też, że policja nie wywiązała się z żadnych uzgodnień z organizatorami marszu.

CZYTAJ TAKŻE: Nie było zgody dowódcy operacji na użycie broni gładkolufowej podczas Marszu Niepodległości

