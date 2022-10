Niespokojnie na granicy. Nielegalni imigranci przedostali się przez rzekę Świsłocz

33 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała Straż Graniczna we wtorek. Kilkunastu cudzoziemców przekroczyło granicę przez rzekę Świsłocz (Podlaskie).

Wśród osób, które próbowały minionej doby przedostać się do Polski byli m.in. obywatele Sudanu, Somalii i Kuby. „Największa grupa – 15 osób (obywateli Egiptu i Syrii) – przekroczyła nielegalnie granicę na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach przez graniczną rzekę Świsłocz” – podano w komunikacie SG.

Podkreślono, że cudzoziemcy na Białoruś przyjechali z Rosji.

Największa grupa-15 os.(ob.Egiptu i Syrii) przekroczyła nielegalnie granicę na odcinku #PSGBobrowniki przez graniczną rzekę Świsłocz. Cudzoziemcy na🇧🇾przyjechali z Rosji🇷🇺. pic.twitter.com/asKheW0ohj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 4, 2022

Przypomnijmy, że poprzedniej doby granicę Białorusi i Polski nielegalnie próbowało przekroczyć 78 imigrantów. Byli to między innymi obywatele Algierii i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Jak informowaliśmy, w sobotę sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn przekazał, że Polska zakończyła budowę zapory na granicy z Białorusią.

Łączny koszt budowy zapory na polsko-białoruskiej to ok. 1,6 mld zł. To odpowiedź na presję migracyjną, która przybierała na sile od wiosny ubiegłego roku. Wówczas gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Był to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.

We wrześniu odnotowano 1298 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Rok wcześniej, we wrześniu 2021 takich prób odnotowano 7667.

Kresy.pl