Niemiecki rząd chce, żeby media społecznościowe musiały zgłaszać policji mowę nienawiści, w tym „skrajnie prawicową propagandę”

Nowy projekt niemieckiej ustawy zakłada, że Facebook, YouTube i inne media społecznościowe będą musiały zgłaszać przypadki „skrajnie prawicowej” mowy nienawiści policji. Projektem zajmie się parlament.

W środę rząd Niemiec zatwierdził projekt ustawy, który nakazuje mediom społecznościowym, takim jak np. Facebook czy YouTube, zgłaszanie na policję pewnych przypadków mowy nienawiści. Według treści tego projektu, ma to dotyczyć m.in., jak to określono w mediach, „skrajnie prawicowej propagandy”.

Ponadto, policji mają być zgłaszane przypadki przedstawiania w sposób drastyczny przemocy, morderstw i gwałtów, a także postów zawierających informacje o przygotowywaniu ataków terrorystycznych. Dotyczy to również rozpowszechnia obrazów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Portale społecznościowe już muszą usuwać takie posty.

Propozycja niemieckiego rządu zakłada też rozszerzenie definicji mowy nienawiści, ściganej przez prawo. Zgodnie z nowymi regulacjami termin ten miałby obejmować także groźby gwałtu czy zniszczenia mienia, a także wyrażanie zgody na poważne przestępstwa, w tym motywowane antysemityzmem.

Nowe przepisy miałyby jednocześnie ułatwić politykom, wolontariuszom i dziennikarzom zapobieganie uzyskiwania przez inne osoby ich adresów domowych z rejestrów publicznych. Projekt ustawy musi jeszcze zostać przyjęty przez niemiecki parlament.

Według agencji AP, szacunki prawników wskazują, że w Niemczech każdego roku odnotowuje się sześciocyfrową liczbę przypadków mowy nienawiści w internecie. Agencja ta nie podaje jednak konkretnej liczby.

W czerwcu ub. roku pisaliśmy, że serwis You Tube zamyka coraz więcej profili o charakterze prawicowym, pod pretekstem walki z mową nienawiści i „treściami supremacyjnymi”. You Tube zmienił swój regulamin, tłumacząc to walką z dyskryminacją. Portal pch24.pl zaznaczał wówczas, że z serwisu znikają tysiące filmów oraz są zamykane dziesiątki kanałów, jednak dotyczy to przede wszystkim profili należących do twórców o prawicowych poglądach. Przypomniano, że w 2017 roku platforma ta przyznała się do manipulacji procesami promocji treści niektórych kanałów.

PAP / wnp.pl / Kresy.pl