Zużyte łopaty turbin wiatrowych z Niemiec trafiają na nielegalne wysypiska w krajach takich jak Czechy i Polska, co budzi poważne obawy ekologiczne i prawne – informuje w piątek Die Welt.

W ostatnim czasie ujawniono przypadki, w których zużyte łopaty turbin wiatrowych z Niemiec są nielegalnie składowane na wysypiskach w krajach sąsiednich, takich jak Czechy i Polska. Problem ten wynika z trudności w recyklingu tych komponentów, które są wykonane z trudno przetwarzalnych materiałów kompozytowych. W Niemczech obowiązują surowe przepisy dotyczące utylizacji odpadów, co skłania niektóre firmy do poszukiwania tańszych, choć nielegalnych, rozwiązań za granicą.​

W Czechach, w miejscowości Těchanov, odkryto nielegalne składowisko odpadów zawierające fragmenty turbin wiatrowych oraz części samolotów. Burmistrzyni Jiříkova, Barbora Šišková, poinformowała, że na teren byłego tartaku trafiło od czterech do siedmiu ciężarówek odpadów z Niemiec. Pierwsze transporty przybyły w nocy z 12 na 13 grudnia, a kolejne 8 stycznia, co skłoniło lokalne władze do wezwania policji i służb celnych, które zatrzymały pięć ciężarówek. ​

Podobne problemy odnotowano w Polsce, gdzie niemieckie odpady są nielegalnie składowane. Według danych zebranych przez NDR, w latach 2015–2020 polskie władze złożyły około 58% wszystkich wniosków o zwrot nielegalnie przewiezionych odpadów do Niemiec. Wiele z tych odpadów to trudno przetwarzalne materiały, takie jak łopaty turbin wiatrowych. ​

Niemieckie firmy zajmujące się recyklingiem turbin wiatrowych stoją przed wyzwaniem związanym z kosztami i złożonością procesu utylizacji. Łopaty turbin są wykonane z materiałów kompozytowych, które są trudne do przetworzenia. W Niemczech obowiązują surowe przepisy dotyczące składowania takich odpadów, co skłania niektóre przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych, często nielegalnych, metod pozbycia się ich za granicą.​

Eksperci podkreślają potrzebę wprowadzenia bardziej efektywnych metod recyklingu łopat turbin wiatrowych oraz zaostrzenia kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Tylko w ten sposób można zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu środowiska i łamaniu przepisów międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami.

Kresy.pl/WELT