Nie żyje kard. George Pell

Zmarł kard. George Pell, były arcybiskup metropolita Sydney i „skarbnik Watykanu”, który w wyniku fałszywego oskarżenia o molestowanie seksualne nieletnich spędził ponad 13 miesięcy w ciężkim więzieniu.

We wtorek 10 styczna 2023 roku późnym wieczorem o śmierci 81-letniego australijskiego kardynała George’a Pella, prefekta-emeryta watykańskiego Sekretariatu Gospodarki, poinformował włoski „Corriere della Sera” na swoich stronach internetowych.

Analogiczną informację podali rzymscy i watykańscy korespondenci mediów katolickich, m.in. ze stacji EWTN News. Jej watykański korespondent Colm Flynn potwierdził informacje o śmierci kardynała, powołując się na osoby z otoczenia hierarchy. Później stacja 6 News Australia podała, że informację o śmierci hierarchy potwierdził Watykan.

Cardinal George Pell has died at the age of 81. pic.twitter.com/f1h58SiPmv — Edward Pentin (@EdwardPentin) January 10, 2023

Według EWTN, kard. Pell zmarł w wyniku komplikacji po operacji stawu biodrowego. Z kolei Catholic News Agency twierdzi, że były metropolita Sydney zmarł przed godz. 21:00 czasu lokalnego, zaś bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca.

Kard. George Pell urodził się w 1941 roku w Ballart w Australii. W 1987 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji Melbourne. W latach 1996-2001 był arcybiskupem metropolitą tej archidiecezji, a w latach 2001-2014 metropolitą Sydney. W 2003 roku papież św. Jan Paweł II kreował go kardynałem. W 2013 wszedł w skład utworzonej przez papieża Franciszka Rady Kardynałów. W kolejnym roku został przez Ojca Świętego mianowany pierwszym prefektem Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej.

W czerwcu 2017 roku kard. Pell został oskarżony o rzekome wielokrotne molestowanie seksualne. Zaprzeczył wszystkim zarzutom, ale został urlopowany na czas procesu. W marcu 2019 roku został uznany za winnego i skazany na 6 lat więzienia za rzekome molestowanie dwóch nastolatków z chóru chłopięcego, do którego miało dojść w 1996 roku. W sierpniu 2019 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok skazujący w mocy. W trakcie procesu hierarcha nie przyznawał się do winy. 78-letni wówczas purpurat, któremu w międzyczasie Watykan zabronił publicznego sprawowania posługi i kontaktów z nieletnimi, trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze, dla najgroźniejszych przestępców.

W kwietniu 2020 roku siedmiu sędziów australijskiego Sądu Najwyższego jednomyślnie zgodziło się, że ława przysięgłych w czasie procesu powinna była powziąć wątpliwości do co winy kard. Pella. Sędziowie wskazali na wątpliwości odnośnie wiarygodności zeznań jednego z rzekomo molestowanych chórzystów, które były jedynym dowodem w sprawie. Kard. Pell miał molestować obu chłopców w zakrystii po mszy, podczas gdy, jak wskazano, w tym czasie w zakrystii panuje duży ruch. Zeznaniom tym zaprzeczały relacje 20 świadków powołanych przez obronę. Nie wzięto też pod uwagę, że druga rzekoma ofiara przed śmiercią przyznała, że nie była molestowana.

Uniewinnienie kard. Pella jest prawomocne i ostateczne. Po ponad 13 miesiącach spędzonych za kratkami były skarbnik Watykanu opuścił więzienie.

CZYTAJ TAKŻE: Kard. Burke: Papież musi oczyścić Kościół z „homoseksualnej kultury”

Po wyjściu na wolność kardynał opublikował w trzech tomach swoje „Zapiski więzienne”, w których zawarł swoje refleksje z czasu uwięzienia. W ostatnim czasie krytykował m.in. bardzo kontrowersyjną tzw. niemiecką drogę synodalną.

abc.net.au / Twitter / Kresy.pl