„Nie do zaakceptowania” – Pentagon o propozycji Polski w sprawie MiG-ów

Przekazanie polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich start z bazy USA-NATO w Ramstein budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Atlantyckiego – oświadczył we wtorek wieczorem rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że nie widzi „rzeczowego uzasadnienia” dla tej decyzji. Odniósł się w ten sposób do polskiej propozycji przekazania myśliwców. Zaznaczył, że propozycja jest „nie do zaakceptowania”.

Jak podawaliśmy we wtorek, polskie MSZ zaproponowało bezpłatne przekazanie Stanom Zjednoczonym polskich myśliwców MiG-29. W domyśle samoloty miałyby zostać przekazane Ukrainie. W zamian Polska miałaby kupić od USA używane samoloty o podobnej charakterystyce. „Perspektywa myśliwców 'w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki’ startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną (…) budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie” – oświadczył Kirby.

We are now in contact with the Polish government following the statement issued today. As we have said, the decision about whether to transfer Polish-owned planes to Ukraine is ultimately one for the Polish government. (1/4)

— John Kirby (@PentagonPresSec) March 8, 2022