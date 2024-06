“Nie da się tego naprawić” – ocenił premier Węgier Viktor Orban, odnosząc się do niemieckiej polityki migracyjnej. Wyraził opinię, że “Niemcy to już nie te [same] Niemcy”.

Premier Węgier Viktor Orban wypowiadał się w sobotę po powrocie z wizyty w Berlinie i spotkaniu z kanclerzem Olafem Scholzem. Polityk skrytykował wieloletnią niemiecką politykę migracyjną. Ocenił, że ten kraj “nie smakuje tak jak dawniej i nie pachnie tak jak dawniej”.

“Te Niemcy to już nie te Niemcy, które nasi dziadkowie i rodzice dawali nam za przykład” – oświadczył węgierski premier. “Poprzednie pokolenia mówiły swoim dzieciom: ‘Synu, jeśli chcesz zobaczyć ciężko pracujących ludzi, to jedź do Niemiec, jeśli chcesz zobaczyć dobrze zorganizowaną pracę, to w Niemczech, jeśli chcesz zobaczyć porządek, to jedź tam” – kontynuował.

Wyraził opinię, że teraz Niemcy to “kolorowy, zmieniony, wielokulturowy świat”, w którym migranci “nie są już gośćmi”.

Skrytykował lewicowe rządy, które “w przyspieszonym tempie przyznają obywatelstwo setkom tysięcy ludzi”.

“Są błędy, które można naprawić, czy to w polityce zagranicznej, czy w kwestiach gospodarczych. Jeśli jednak rząd zawiedzie w polityce migracyjnej, to nie da się tego naprawić” – powiedział węgierski premier.

W kwietniu niemiecka prasa zwracała uwagę, że masowa imigracja ma negatywny wpływ na “liberalny model społeczeństwa w Europie”. Wcześniej niemieckie gazety alarmowały, że w Niemczech rozwinęło się islamistyczne społeczeństwo równoległe.

Przypomnijmy, że coraz więcej niemieckich uczniów chce przejść na islam, “aby nie być już outsiderami w szkole”. Powodem jest coraz większa liczba muzułmańskich dzieci w szkołach w Niemczech.

