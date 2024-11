MSZ z pytaniami o ekshumację Polaków na Wołyniu odsyła na Ukrainę

W odpowiedzi na zapytania dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, o których wspominał Radosław Sikorski podczas wizyty na Ukrainie, MSZ kazało zwracać się z pytaniami do strony ukraińskiej.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, o których wspominał Radosław Sikorski podczas niedawnej wizyty na Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazuje, że temat ten od lat jest systematycznie poruszany w trakcie rozmów dwustronnych z ukraińskimi partnerami. Jednak szczegóły dotyczące harmonogramu, wykaz miejsc planowanych badań czy budżet przeznaczony na realizację prac ekshumacyjnych nie zostały przedstawione.

MSZ sugeruje autorom, aby w tej sprawie skontaktować się z instytucjami ukraińskimi takimi jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tamtejszy IPN.

Skandaliczna odpowiedz MSZ w sprawie ekshumacji Polaków na Ukrainie. Minister każe mi kierować zapytania do ukraińskiego ministerstwa pic.twitter.com/m9lWubsSLM — Andrzej Zapałowski (@A_Zapalowski) November 21, 2024

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie w Financial Times odniósł się do kwestii ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Powiedział, że Ukraina powinna wydać zgodę na poszukiwania i ponownie pochować zamordowanych na jej terytorium, a Niemcy powinny zainwestować we współpracę wojskową i zrekompensować straty wyrządzone przez nazistów.

Polityk zaznaczył, że historycznych krzywd nie można zignorować nawet w trakcie wojny za wschodnią granicą.

„Ludzie mają prawo do chrześcijańskiego pochówku i nie ma to wpływu na wysiłek wojenny Ukrainy. Nie widzę powodu, dla którego [ekshumacje] powinny być blokowane między krajami, które sobie nawzajem pomagają” – Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski cytowany przez Financial Times.

Przypominamy, że niedawno Radosław Sikorski podczas programu na żywo w serwisie Youtube odniósł się do pytania o kwestię ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Na pytanie internauty: „Czy sprawa Rzezi Wołyńskiej dla polskiego obecnego rządu jest priorytetowa? Czy wobec władz Ukrainy powzięte zostały kroki, aby uszanowali nasze postulaty?” szef polskiej dyplomacji odpowiedział stanowczo. Sikorski powiedział, że kwestia ekshumacji ofiar została przez niego poruszona z szefem MSZ Ukrainy oraz prezydentem Zełenskim. Polityk dodał, że głowa państwa nie była z tego powodu zadowolona.

„Podniosłem tę kwestię z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, ale przede wszystkim z prezydentem, bo to jego decyzja. Nie był z tego zadowolony i nawet nieprzyjemne przecieki dano do prasy” – szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski podkreślił, że Polska w kwestii ekshumacji polskich ofiar nie ustąpi, ponieważ nie jest to kwestia polityczna, a jest to chrześcijański obowiązek, który „świadczy o nas”.

Kresy.pl