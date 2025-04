MON szuka pieniędzy na realizację “priorytetowej” inwestycji

Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazał, że istnieje możliwość finansowania projektu Drogi Czerwonej, czyli inwestycji łączącej Port Gdynia z siecią krajowych dróg, z funduszy przesuniętych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). “Myślę, że Droga Czerwona będzie priorytetem” – powiedział.

Portal Money.pl podał w środę, że Kosiniak-Kamysz stara się pozyskać ponad cztery miliardy złotych od ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, na realizację tej inwestycji (tzw. Drogi Czerwonej), która ma na celu poprawę komunikacji Portu Gdynia z resztą kraju, co ułatwi szybszy transport wojsk.

Minister obrony zaznaczył w środę w rozmowie z Polsat News, że projekt ten jest kluczowy i powinien zostać zrealizowany już dziesięć lat temu, co wcześniej sygnalizowali Amerykanie. Dodał również, że istnieje szansa, by inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych, które mają być przesunięte z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.

“Jeśli uda się to wynegocjować z Komisją Europejską, to myślę, że Droga Czerwona będzie priorytetem. Będę wnioskować o to do ministra finansów i zabiegał, aby ta droga była wybudowana” – oświadczył.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że projekt ustawy o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, który ma zostać utworzony w ramach KPO, powinien zostać przyjęty najpóźniej do września tego roku. Negocjacje z Komisją Europejską dotyczące funduszu mają zakończyć się do 27 maja 2025 roku, a decyzja Komisji ma zapaść do 20 czerwca.

Zgodnie z informacjami z 24 lutego, Kosiniak-Kamysz wystosował pismo do ministra finansów, w którym zaznaczył, że zespół, który dokonał przeglądu infrastruktury Pomorza Środkowego pod kątem przemieszczania wojsk, wskazał na pilną potrzebę budowy Drogi Czerwonej, która umożliwiłaby lepsze połączenie Portu Gdynia z drogą ekspresową S7 i poprawiła zdolności transportowe portu.

wnp.pl / Kresy.pl