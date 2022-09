Mesko dostarczy Pioruny estońskim siłom zbrojnym

W rozmowie z nowo powstałym portalem Polski Press i.pl szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że „za dosłownie kilka dni zostanie podpisany ważny kontrakt – Mesko dostarczy zestawy polskich przenośnych pocisków przeciwlotniczych typu Piorun dla estońskich sił zbrojnych”.

Minister obrony narodowej podkreślił, że Pioruny to uzbrojenie, które ” w pierwszych dniach rosyjskiej agresji Polska przekazała Ukrainie i które jest przez naszych ukraińskich przyjaciół bardzo chwalone”, bo Pioruny są „skuteczne i nowoczesne”.

„Podpisanie tego kontraktu to doskonała wiadomość z kilku powodów. Pierwszy to fakt, że Estończycy stawiają na sprzęt, który sprawdza się na współczesnym polu walki i zbiera doskonałe opinie użytkowników. Po drugie, jest to polska technologia, polski produkt, zdobywający międzynarodowe uznanie, sprawdzony w najtrudniejszych warunkach bojowych, odpowiadający wymogom współczesnego teatru wojennego” – podkreśla Błaszczak.

„I po trzecie, daje to mocne podstawy do rozszerzenia wachlarza przyszłych kontraktów z innymi partnerami”” – dodaje. Minister wyraził nadzieję, że kolejne kraje także będą „rozbudowywać swój potencjał w oparciu o sprawdzone zdolności naszego przemysłu obronnego”.

„Chcę zauważyć, że Pioruny dobrze służą przede wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. W czerwcu br. zatwierdziłem umowę, zwiększającą liczbę zamówionych dla naszego wojska przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun do 3.5 tys. pocisków i 600 mechanizmów startowych” – podsumował szef resortu obrony narodowej.

Jak informowaliśmy, w połowie sierpnia br. prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek w rozmowie na antenie Programu 1 Polskiego Radia przekazał, że w przyszłym roku zdolności produkcyjne wyrzutni Piorun przekroczą 1000 sztuk.

„Cały czas wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun zbierają bardzo dobre opinie na froncie na Ukrainie. To jest świetny produkt, który wszedł na wyposażenie Polskich Sił Zbrojnych, jest także dostarczany do kilku krajów natowskich, m.in. nasi przyjaciele zza oceanu pozyskali drugą partię rakiet. Produkcję zwiększamy w tempie geometrycznym, wcześniej produkowaliśmy ok. 300-350 rocznie, w przyszłym roku produkcja roczna wyniesie już powyżej tysiąca sztuk” – mówił w rozmowie. Dodał, że spółka dostaje zapytania o możliwość dostaw Piorunów, nie tylko z krajów NATO, ale do sprostania dostawom konieczne jest zwiększenie możliwości produkcyjnych.

Przypomnijmy, że czerwcu minister obrony zatwierdził umowę w sprawie pozyskania 3,5 tysiąca pocisków i 600 mechanizmów startowych zestawu przeciwlotniczego Piorun dla Wojska Polskiego. Mają one trafić do polskich żołnierzy jeszcze w tym roku.

„Przed chwilą zatwierdziłem umowę w sprawie pozyskania na wyposażenie Wojska Polskiego 3,5 tysiąca pocisków i 600 mechanizmów startowych zestawu przeciwlotniczego Piorun” – mówił Błaszczak. Zapewnił, że polskie władze doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed Polską i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

„Polskie władze wyciągają wnioski z wojny. Dlatego wzmacniamy polskie siły zbrojne, dlatego wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Przykładem takiego nowoczesnego sprzętu jest właśnie zestaw przeciwlotniczy Piorun” – powiedział szef MON. Zaznaczył, że to polska broń, która została sprawdzona podczas wojny na Ukrainie.

Kresy.pl / i.pl