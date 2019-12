Media: w niedzielę wielka wymiana jeńców i więźniów między Ukrainą a separatystami

Media na Ukrainie i w Rosji podają, że w najbliższą niedzielę miałoby dojść do wielkiej wymiany jeńców i więźniów między Ukrainą a separatystami z Donbasu, z udziałem blisko 200 ludzi z obu stron.

W ukraińskich mediach w piątek pojawiły się doniesienia na temat wymiany jeńców między Ukrainą a separatystami, do której miałoby dojść jeszcze przed końcem tego roku – w niedzielę 29 grudnia o godzinie 11:00 czasu lokalnego. Kwestia takiej wymiany była jednym z uzgodnień liderów państw tzw. normandzkiej czwórki podczas spotkania w Paryżu.

Według stacji 112 Ukraina, powołującej się na profil informacyjno-społecznościowy Pavlovskynews, jeńcy i więźniowie mieliby zostać wymienieni w proporcjach: 130 ze strony Kijowa, 55 ze strony tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i 25 z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (łącznie 80). Miejscem wymiany miałby być punkt kontrolny w Majorsku, w obwodzie donieckim.

Jednocześnie poinformowano, że część z więźniów odmawiała powrotu. Miało to dotyczyć m.in. mieszkańców Kijowa, których skazano na Ukrainie za korupcję. Z list osób biorących udział w wymianie wyłączono także byłych członków Berkutu, podejrzanych o udział w masakrze na Majdanie w lutym 2014 roku. Wcześniej przedstawiciele Ukrainy i republik separatystycznych w Donbasie uzgodnili, że do wymiany miałoby dojść 23 grudnia, co jednak nie nastąpiło. Ponadto, w wymianie miało wziąć udział nawet 300 osób.

Podobne informacje na ten temat podała agencja Interfax, powołując się na swoje źródło w „grupie z organizacji mińskich negocjacji”. Według tych doniesień, sprawa miała zostać uzgodniona podczas wideokonferencji Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Jak podano, przyjęta formuła ma charakter kompromisowy, m.in. z uwagi na konieczność realizacji wymiany jeszcze przed końcem roku. Interfax informuje, że jasnej formuły nie udało się uzgodnić z uwagi na postawę części uczestników wymiany z obu stron, którzy odmawiają udziału w niej. Ponadto, przy układaniu list miało dojść do pomyłek, przez co znaleźli się na nich m.in. ci, których, jako wspomniano wcześniej, skazano na Ukrainie za korupcję. Ostateczne listy mają być gotowe do soboty.

Informacje tych mediów potwierdza także rosyjska gazeta „Kommiersant”, powołująca się na dwa niezależne źródła. Pisze, że do wymiany ma dojść w najbliższą niedzielę. Ma też zostać sprawdzone, czy w przypadku około 40 osób, których Kijów chce wypuścić, rzeczywiście zachodzi przypadek dobrowolnej odmowy.

Poprzednia runda wielkiej wymiany miała miejsce dwa lata temu. Wówczas zwolniono 74 ukraińskich jeńców, a także 306 separatystów.

112.ua / interfax.ru / ukranews.com / Kresy.pl