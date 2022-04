Media: Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski

Według nieoficjalnych informacji, Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego – podał portal Onet.pl. W Ministerstwie Klimatu zebrał się specjalny zespół.

We wtorek Onet.pl podał nieoficjalnie, że Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Według portalu, odbyło się w tej sprawie zebranie sztabu kryzysowego w ministerstwie klimatu. Oficjalne komunikaty mają zostać wydane jeszcze we wtorek. Zaznaczono, że strona rosyjska nie poinformowała Polski o przyczynach wstrzymania dostaw.

„Informację najpierw o znacznym zmniejszeniu przesyłu gazu, a następnie o jego wstrzymaniu w dniu dzisiejszym, Onet potwierdził nieoficjalnie zarówno w źródłach rządowych, jak i w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG)” – napisał Onet. Serwis zaznacza też, że w ubiegły piątek Polsce upłynął termin regulowania płatności za gaz w rosyjskiej walucie. PGNiG niejednokrotnie oświadczał, że nie będzie płacił rublami, tłumacząc, że nie pozwalają na to umowy.

Polsat News potwierdził w resorcie klimatu, że dostawy gazu są wstrzymane. Z kolei stacja RMF FM potwierdziła informacje o spotkaniu sztabu kryzysowego w ministerstwie.

Jak wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, w punkcie w Kondratkach przy granicy z Białorusią przesył spadł do zera. W zeszłym tygodniu Gazprom nie zarezerwował przepustowości polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa.

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień w rozmowie z portalem Interia zapewniał, że Polska ma magazyny zapełnione w 80 proc. Powiedział, że zaczęto uzupełniać w nich zapasy już wcześniej, ze względu na sytuację kryzysową na Wschodzie. Stępień twierdzi, że oddana do użytku infrastruktura wystarczy, „byśmy do wakacji, przez wakacje, mogli przesyłać gaz do polskich odbiorców bez dostępu do gazu z Rosji”. Dodał też, że na najbliższą zimę Polska będzie przygotowana, bo „jesienią wchodzą kolejne inwestycje, w tym Baltic Pipe czy gazociąg na Słowację, którymi można będzie sprowadzić większe ilości gazu”.

Również minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła, że Polska posiada niezbędne rezerwy gazu i tego surowca nam nie zabraknie.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo – od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

Jak podał serwis Interia.pl, na informację o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski złoty zareagował wyraźnym osłabieniem. Przed godziną 17 za dolara trzeba było płacić ponad 4,42 złotego (wzrost o 2 proc.), a za euro – 4,70 złotego (wzrost o 1,35 proc.). Ponadto, we po południu cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF w kontraktach majowych wzrosła o 13,1 proc., do 105,0 euro z MWh. Rosną też notowania gazu w kontraktach czerwcowych (o 11,8 proc.) i lipcowych (o 10,8 proc.).

Onet.pl / Interia.pl / rmf24.pl / Kresy.pl