Premier Słowacji Robert Fico został wieczorem przewieziony ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy.

Słowackie media podają, że premier Fico jest już w swoim mieszkaniu. Fico hospitalizowany był od połowy maja, gdzie trafił po próbie zamachu na jego życie.

Premier przetransportowany został śmigłowcem do Bratysławy. Wypisanie chorego z placówki, do której trafił po nieudanym zamachu z 15 maja, potwierdziła dyrektorka szpitala Miriam Lapunikova.

„Pan Premier przebywa obecnie pod domową opieką pielęgniarską” – przekazał szpital.

Do zamachu na premiera Słowacji doszło 15 maja po wyjazdowym posiedzeniu rządu odbywającym się w mieście Handlova w środkowej części kraju. Napastnik znalazł się wśród niewielkiego tłumu ludzi czekających na powitanie premiera na ulicy przed domem kultury, gdzie odbyło się spotkanie. Mężczyzna oddał strzały w kierunku polityka.

Robert Fico trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jego stan udało się ustabilizować. Sytuacja była na tyle poważna, a premier wymagał tak szybkiej pomocy, że przetransportowano go do bliższej Bańskiej Bystrzycy, a nie do stołecznej Bratysławy. W niedzielę wicepremier Robert Kalinak zakomunikował, że najgorsze obawy dotyczące stanu zdrowia słowackiego premiera na razie minęły. W tym tygodniu podano, że Fico jest przytomny, jest w stanie się porozumiewać, a jego stan się poprawia.

Fico to weteran słowackiej polityki. Był premierem w latach 2006–2010, 2012–2018. Został nim ponownie w zeszłym roku, po wygranych przez jego partię wyborach parlamentarnych. Znany był ze swojego sceptycyzmu dla zachodniego wsparcia dla Ukrainy oraz nakładania kolejnych sankcji na Rosję. Nawoływał do jak najszybszego zawieszenia broni. Oskarżał Zachód o podsycanie konfrontacji. Według nieoficjalnych informacji wspólnie z Węgrami sprzeciwiał się również wraz z premierem Węgier Viktorem Orbánem nałożeniu sankcji na Gruzję, za uchwaloną ustawę o restrykcjach wobec organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy.

Kresy.pl / aktuality.sk