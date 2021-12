Maria Zacharowa chce międzynarodowego śledztwa w sprawie traktowania imigrantów przez Polskę

Jak podała we wtorek suwalska policja, do zatrzymania toyoty doszło w sobotnią noc we wsi Wizajny. Policjanci, którzy zatrzymali samochód do kontroli, stwierdzili obecność w nim zbyt dużej liczby osób. W aucie przystosowanym do przewozu siedmiu osób, jechało aż jedenaście. Obok kierowcy podróżował jeden pasażer, a na tylnej kanapie siedziało aż dziewięć osób.

Dwa rozkładane dodatkowe miejsca siedzące z tyłu pojazdu były zajęte przez bagaże.