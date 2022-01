Łukaszenko: Polska chce całej Białorusi

Aleksandr Łukaszenko oskarżył w piątek Polskę, że stara się realizować swoje ambicje przywódcze w Europie Wschodniej. „Polska wraz z hitlerowskimi Niemcami brała udział w podziale Czechosłowacji. Mają doświadczenie. Dziś Polska ma Białoruś na celowniku. Potrzebują całej Białorusi nie tylko Kresów Wschodnich”.

„Działają kategorycznie i bezceremonialnie. Finansowali i dostarczali środki radykalnej opozycji na Białorusi i przez lata pracowali nad utworzeniem centrów koordynacyjnych dla niedawnej próby zamachu stanu. Ingerowanie w nasze sprawy byłoby zrozumiałe, ponieważ postrzegają Białoruś jako „swoją ziemię”. Ale próbowali to zrobić też w Rosji. To jasne: Rosja jest wrogiem i nie da się pokonać Białorusi bez pokonania Rosji. Tym bardziej, że maczali palce nawet w wydarzeniach w Kazachstanie! Po co oni tam? Polska udzieliła schronienia opozycjonistom z Białorusi, którzy wygnani są z własnej woli, tworzy infrastrukturę, która im pomoże. Ale to nawet nie jest największe zmartwienie. Bezprecedensowa militaryzacja Warszawy, rozbudowa wojska, plany podwojenia siły armii… Jest mało prawdopodobne, aby wszystkie te środki prowadziły do ​​pokojowych celów”.

„To było już w historii 80 lat temu, kiedy Polska wraz z hitlerowskimi Niemcami brała udział w podziale Czechosłowacji. Mają doświadczenie. Dziś Polska ma Białoruś na celowniku. Potrzebują całej Białorusi nie tylko Kresów Wschodnich” – oskarżał Łukaszenko.

Przekonywał również, że Polska i Litwa, pozostawione bez poparcia Stanów Zjednoczonych Ameryki, na zawsze pozostaną ponurymi peryferiami Europy. Prezydent Białorusi uważa, że na Zachodzie wzmacnia się ofensywna infrastruktura wojskowa, a NATO buduje swoje wojska w pobliżu granic Państwa Związkowego. „Sąsiedzkie kraje rozmawiają o rozmieszczeniu nosicieli broni jądrowej. Nasi zachodni sąsiedzi, Polska i Litwa, aktywnie podbijają politykę Waszyngtonu. Dla nich jest to strategia przetrwania. Alternatywą jest pozostanie na zawsze ponurymi peryferiami Europy. Dokonali wyboru”.

Kresy.pl/Biełta