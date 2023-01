Lubelskie: Służby skontrolowały kierowców „na aplikację”. Ujawniono 60 wykroczeń

Kevin McCarthy, lider Republikanów w niższej izbie Kongresu USA, został wybrany na przewodniczącego Izby Reprezentantów po wielu dniach negocjacji i 15 rundach głosowania - informuje CNN, zwracając uwagę, że była to najdłuższa od 164 lat batalia o stanowisko spikera.

Rep. Kevin McCarthy of California was elected House speaker on the 15th ballot. Six of the Republicans who previously opposed him voted “present,” lowering the threshold for him to win.