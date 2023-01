Łotwa przekaże Ukrainie Stingery, helikoptery i drony

We wspólnym apelu ukraińscy ministrowie spraw zagranicznych i obrony wzywają państwa, które posiadają czołgi Leopard 2, by dostarczyły je Ukrainie. Wezwali też inne państwa, by „dołączyły do inicjatywy stworzenia międzynarodowej czołgowej koalicji dla wsparcia Ukrainy i wniosły praktyczny wkład do tej inicjatywy”.