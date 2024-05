Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis uważa, że ​​jeśli Rosja postawi na Białorusi ważne cele wojskowe, Ukraina ma prawo je zaatakować.

Landsbergis przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w Pradze w odpowiedzi na pytania białoruskiej służby Radia Wolna Europa podkreślił, że Ukraina „musi być w stanie się obronić”.

„Jeśli Rosja w obawie przed uderzeniem w cele w Rosji przeniesie je gdzie indziej, uważam, że wybór celu również powinien zostać odpowiednio zmieniony” – dodał litewski minister spraw zagranicznych.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters powołując się na Sekretarza Stanu USA Antonego Blinkena, prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na cele w Rosji, które atakowały ukraińskie miasto Charków.

Przemawiając na konferencji prasowej w Pradze po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, Blinken nie powiedział konkretnie, czy upoważnienie Bidena mogłoby zostać rozszerzone na inne rosyjskie miasta i cele położone głębiej w Rosji.

Powiedział, że posunięcie Waszyngtonu jest wynikiem amerykańskiej strategii dostosowywania się do pola bitwy. Teraz, powiedział, Stany Zjednoczone reagują na to, co widziały w regionie charkowskim i wokół niego.

“W ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraina zwróciła się do nas z prośbą o pozwolenie na użycie dostarczanej przez nas broni do obrony przed tą agresją, w tym przed siłami rosyjskimi, które gromadzą się po rosyjskiej stronie granicy, a następnie atakują Ukrainę” – powiedział Blinken.

“I trafiło to bezpośrednio do prezydenta, który, jak słyszeliście, wyraził zgodę na użycie naszej broni w tym celu. W przyszłości będziemy nadal robić to, co robiliśmy do tej pory, czyli w razie potrzeby dostosowywać się” – powiedział Blinken.

Przypomnijmy, szef MSZ zapytany został o możliwość użycia przez Ukrainę broni dostarczanej z Polski do atakowania celów w Rosji. “Co do użycia broni, którą dostarczamy na Ukrainę, to nie są mi znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni” — odparł.