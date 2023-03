Litwa przekaże Ukrainie pociski 155 mm

Litwa w nowym pakiecie wsparcia wojskowego dla Ukrainy przekaże amunicję kalibru 155 mm – poinformował o tym minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas.

Nowy pakiet wsparcia wojskowego obejmuje również pojazdy i racje żywnościowe.

„Całkowity koszt wsparcia wojskowego udzielonego Ukrainie przez Litwę wkrótce sięgnie 450 mln euro” – powiedział Arvydas Anušauskas.

Amunicja do artylerii do 155 mm to jedno z najpilniejszych potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak ustaliła brukselska korespondentka RMF FM, Unia Europejska ma trzystopniowy plan zaopatrzenia Ukrainy w amunicję. Zaznaczono, że zawiera on zarówno działania możliwe do szybkiego zrealizowania, jak i te bardziej czasochłonne. Pierwszy punkt planu, według informacji radia, dotyczy działań, które można zrealizować względnie najszybciej. Zgodnie z założeniem UE, wszystkie państwa członkowskie miałyby „sięgnąć do własnych magazynów”, a także przekazać rzecz Ukrainy zamówienia, które już złożono w firmach zbrojeniowych.

Drugi punkt unijnego planu dozbrajania Ukrainy dotyczy wspólnych zakupów. To tzw. plan estoński. Chodzi w nim o dofinansowanie kwotą 4 mld euro unijnego funduszu na rzecz pokoju na zakup miliona pocisków.

Co ważne, środki te muszą jednak zostać wydane na zakupy poza granicami UE, czyli np. w Korei Południowej, w Brazylii czy w Izraelu. RMF zaznacza, że niektóre kraje, jak np. Francja, „mają z tym problem”.

Z kolei trzecim, najbardziej czasochłonnym elementem planu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych firm europejskich. Potrzebne są na to zaliczki i pieniądze na inwestycje w nowe linie produkcyjne.

Wiadomo też, że Bruksela będzie prowadzić działania na rzecz pozyskania amunicji dla Ukrainy w koordynacji z NATO. Zapowiedziano spotkanie ekspertów w tej sprawie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że NATO nie nadąża z produkcją i dostarczaniem amunicji Ukrainie. Jak zaznaczył, czas oczekiwania na amunicję dużego kalibru zwiększył się z 12 do 28 miesięcy. „Dzisiejsze zamówienia zostaną zrealizowane za 2,5 roku. Musimy zwiększyć produkcję i zainwestować w zdolności produkcyjne” – dodał. Pod koniec 2022 roku przyznał, że zapotrzebowanie na amunicję dla Ukrainy jest ogromne.

Kresy.pl/Mil.in